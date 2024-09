A vármegyei kupában azokon a mérkőzéseken, amelyeken osztálykülönbség van a vendégcsapat javára, a papírforma általában vaskosan a vendégek mellett szól. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden alsóbb osztályú csapat esélytelen lenne, mindegyik évben tudnak szállítani meglepetést a vármegye hármasok is. Az erőviszonyok tekintetében viszont a kimondottan kiegyensúlyozottnak mondható találkozónak ígérkezik a Bócsai SE-Fülöpszállási SE összecsapás. Az előző idényben mind a két csapat a Közép csoportban szerepelt, kétszer tehát találkoztak, mind a két alkalommal a Bócsa győzött.

Péter-Szabó Zsolt (labdával), a Bócsa szakosztályvezetője, játékosa

Fotó: Pozsgai Ákos

A Bócsa formáját megítélni még nem nagyon lehet, az viszont tény, hogy az idény első két tétmeccsét – a legelső egy kupameccs volt – megnyerte a csapat.

– Mindössze egy meccset játszottunk eddig a bajnokságban, abból sok következtetést még nem lehet levonni – tekintett vissza a Tiszasas elleni rajtra Péter-Szabó Zsolt, a Bócsai SE szakosztályvezetője, játékosa. – Az eredménnyel természetesen elégedett vagyok, a játékon ugyanakkor van még mint javítanunk. Reméljük, hogy sikerül is javítani, aztán majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég a Közép csoportban.

A keretben a nyáron nem sok változás történt. – Néhány játékosunk szögre akasztotta a stoplis cipőt, például Kun-Szabó László és Szabadi Tamás, ők nagyon sokat tettek a helyi fociért, és továbbra is segítik a labdarúgó egyesületet. Érkező csak egy van, a Tázlárról hozzánk igazolt Kószó Gábor. Viszont mi eleve sokan voltunk a keretben, sokan vagyunk még most is, így nagyon nem is volt a célunk újabb játékosok igazolása. Ami a kupameccset illeti, én az első forduló előtt is elmondtam, hogy szeretnénk továbbjutni, mert szeretnénk menni néhány kört a vármegyei kupa idei kiírásában, ezt tartom. Most, a második forduló előtt is az a célunk, hogy továbbjussunk. Jó, hogy mi játszunk hazai pályán. Azzal tisztában vagyunk, hogy a Fülöpszállás jó csapat, nyilvánvaló tehát, hogy nehéz dolgunk lesz ellenük. Tavaly kétszer is sikerült őket legyőznünk, reméljük, hogy ez a sorozat folytatódik, és akkor azzal együtt az idei kupaszereplés is – jelentette ki Péter-Szabó Zsolt.

A Fülöpszállás három bajnokit játszott a rajt óta, a teljesítménye ötven százalékos.

– Lehetett volna jobb a kezdés, de elkeseredve nem vagyunk – jelentette ki Szalkai Lajos, aki a tavaszi idény óta csapatvezető, elnökségi tag, és szakvezető is Fülöpszálláson. – Az első fordulóbeli, félegyházi mérkőzés 1-1 lett ugyan, de rúgtunk négy kapufát is. A Tiszaalpár ellen szép győzelmet arattunk. A hétvégén, Katonatelepen szoros meccsen szenvedtünk vereséget, ott kijött a megfiatalodott keretünk rutintalansága, de a játék ott is biztató volt, ám a helyzeteinket nem sikerült kihasználni. A nyáron ketten távoztak, Földes Lóránt Szabadszállásra, Csordás Zoltán pedig külföldre ment dolgozni. Mi tagadás, Csordás személyében idényenként közel harminc gól távozott, őt bármelyik vármegye hármas csapatnak nehéz lenne pótolnia. A nyáron voltak érkezők is, három felnőtt és három ifi játékos. Idő kell, hogy összeérjen a társaság, de meggyőződésem, hogy jó úton járunk. A kupában nagyon szeretnénk kivívni a továbbjutást. Nem is annyira azért, mert revansot akarnánk venni a tavalyi két vereség miatt, mint inkább azért, mert ha már kiáll meccselni az ember, akkor győzni szeret, ugyanakkor jó lenne az idén legalább egy kupameccset hazai pályán játszani. (Az első fordulóban is idegenben léptünk pályára.) Remélem, hogy megfelelő kerettel tudunk kiállni, és hogy nem Bócsán ér véget számunkra a vármegyei kupa 2024/25-ös kiírása – jelentette ki Szalkai Lajos.