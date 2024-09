– Az első félidőben kiválóan teljesítettünk, ennek köszönhetően 20–7-es vezetésünkkel vonulhattunk pihenőre – tekintett vissza Glavocevic Alex, a csapat trénere a döntőre. – Ettől talán egy kissé el is kényelmesedett a gárda, néhány egyéni hibánk kihasználását követően ugyanis a Viharsarki Vitézek hamar ledolgozták a hátrányukat, és 21–20-ra fordítottak. Sőt, olyannyira lendületbe jöttek, hogy végül 30–20-ra meg is nyerték a döntőt.

Ezzel együtt a torna bajai szempontból nagy sikernek számít.

– Az óriási öröm a számomra, hogy bebizonyosodott a magunk számára is, hogy jó úton jár a csapat, mind az erőnlét, mind a technika, mind a csapatjáték tekintetében. Az is nyilvánvaló, hogy mentális erő az, amin még dolgozni kell, annál is inkább, mert az az amerikai focinak az egyik kulcsa. Azt azonban csakis meccsekkel, meccseken lehet eltanulni. Azon dolgozunk, hogy ez így legyen, hogy aztán a bajnokságban is elindulhassunk. Az is nagy örömmel tölt el, hogy komoly játékerőt képviselő ellenfelekkel szemben sikerült helytállnunk. Az Oroszlány tavaly a másodosztályban szerepelt – az idén nem indultak el –, a Vitézek keretét pedig alaposan megerősítették, ennek a gárdának ugyanis a divízió egyben bajnok szegedi Guardians hat játékost adott. Nemes ellenfelekkel szemben sikerült tehát vadonatúj csapatként helytállnunk.

Ezt a tényt az is bizonyítja, hogy a bajaiak két játékosa is kapott különdíjat. Eric Joel lett a legjobb támadó játékos, Papp Zente pedig a legjobb védő.

A kaland folytatása következik a vezetőedző és a játékosok reményei szerint tehát Baján, szeptember végén.