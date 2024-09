– A Kecskeméttel van egy múltunk, abban a bizonyos idényben egyel kaptunk ki náluk, egyel nyertünk viszont hazai pályán, tehát abszolút kiegyenlített volt a párharc. Azóta persze mindkét csapat nagyobb átalakuláson esett át, főleg a KNKSE. Nem is szűkíteném le egy rangadóra a csoportbeosztást. Miután minden rendeződött a csapat körül, idén is a nyugodt bennmaradást tűztük ki célul. Tavaly nem volt realitása számunkra a felsőháznak azzal a szűk kerettel, meggyőződésem, hogy végül azért is tudott egyben maradni a csapat, mert az alsóházban viszont sok sikerélmény ért minket, egy döntetlen mellett minden meccset megnyertünk. A játékosok szájíze is pozitívabb ilyenkor, össze is kovácsoltak minket a sikerek. Az erőviszonyokat nem látni még, a Kecskeméten és rajtunk kívül zömmel Budapest környéki csapatok szerepelnek a csoportban, akiknek a merítési lehetősége jóval nagyobb. Akár az utánpótlásból, egymástól, vagy az NB I-ből, NB I/B-ből is tudnak igazolni. Éppen ezért nem is szeretnék nagyot mondani, jelenleg a felsőház és az alsóház határán látom magunkat, aztán majd a mérkőzéseken kiderül, hogy mi sülhet ki ebből, látva az ellenfelek erejét is. A játékelemeink és a stílusunk kiforrott, a keret magja másfél-két éve együtt van, az erősítésekkel együtt bizakodó vagyok – zárta gondolatait Dankó Ervin.

A Bácsalmási PVSE a Kecskeméti NKSE mellett az Inárcs-Örkény, a Gyál, az Alsónémedi, a Malév SC, a Rákosmente és a Vecsés ellen küzd az első négybe kerülésért az NB II-es bajnokság G csoportjában. A PVSE hazai pályán kezdi a szezont, szeptember 14-én 16 órás kezdéssel az Alsónémedit fogadja majd Dankó Ervin együttese.

A Kecskemét elleni vármegyei derbire meglehetősen sokat kell várnia a csapatoknak és a drukkereknek is, hiszen csak november 3-án találkoznak majd a felek. Akkor a KNKSE lesz a házigazda a Messzi István Sportcsarnokban.