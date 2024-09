Hogy nem egy átlagos találkozót vívtak ezen a délutánon Dusnokon, azt az is bizonyította, hogy igen szép nézőszám jött össze, közel négyszáz szurkoló volt kíváncsi a találkozóra.

Ennek megfelelően rendkívül szoros, kiegyenlített mérkőzést vívott egymással a két csapat. A vezetést a vendégek szerezték meg a 28. percben. Vinter Zoltán íveltbe szögletet, és Aladics Dániel küldte a labdát fejjel Bolvári István kapujába, 0-1-es vendégvezetéssel fordultak a csapatok. A folytatásban nagy erőket mozgósított a mielőbbi egyenlítés érdekében a Dusnok. A legnagyobb lehetőségük erre az 56. percben adódott, amikor 11-est rúghattak a rácok. Rónai Antal állt a labda mögé, a jobb alsó sarokba tartó lövését azonban a vendégek kapusa, Wittmann Viktor bravúrral hárította. Tovább csökkentek a hazai esélyek, amikor a Dusnok a 66. percben Pozsonyi Balázs kiállítása miatt emberhátrányba került. Az látszott ugyan, hogy a Dusnok a rangadót tíz emberrel sem adja fel, a 71. percben azonban mégis eldőlt a mérkőzés. Akkor Jaksütz Róbert ívelte be jól a szögletet, és újra Aladin Dániel volt az, aki megadásra késztette a hazai kapust, 0-2.

Sáfrán Ferenc, a Dusnok vezetőedzője: – Két jó csapat vívott ma egy jó mérkőzést. A játék képe alapján tipikusan ikszes találkozó volt ez, a vendégek azonban két Aladics-góllal fölénk tudtak kerekedni. Sajnos nem a legjobb előjelekkel futottunk ki a pályára. Két olyan játékos is kénytelen volt lemondani a játékát, akikre a kezdőben számítottam volna. Persze ők is jót akartak, betegek voltak, és az utolsó pillanatig reménykedtek abban, hogy rendbe jönnek annyira, hogy ma tudják segíteni a csapatot, azért is szóltak az utolsó pillanatban. Ez azonban csapat koncentrációját azért megzavarhatta. Az első félidőben talán a Nádudvar volt fölényben, a második játékrészben viszont egyértelműen mi, gólokban ez azonban nem mutatkozott meg. Sokáig küzdöttünk emberhátrányban, és akkor kaptuk a második gólt is szögletből. A kevés kidolgozott helyzetünket pedig kihagytuk, sőt, ma még 11-esből sem tudtunk betalálni, pedig azzal – emberhátrány ide, nem a legjobb forma oda – kiegyenlíthettünk volna. Így nincs más hátra, gratulálunk a vendégeknek a győzelemhez.