A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia évnyitóján elsőként János István köszöntötte a vendégeket. Az önkormányzati képviselő elmondta, mindannyiunk célkitűzése, hogy igazi sportoló nemzetté váljunk. – Ehhez kellenek az olyan közösségek, ahol éltetik a sportot. Márpedig a kecskeméti Kosárlabda Akadémia ilyen közösség – mondta Jánosi István.

Megnyitotta 12. szezonját a kecskeméti Kosárlabda Akadémia

Fotó: Bús Csaba

A teremben összegyűlt több száz kosaras palántát, a szülőket, edzőket és a díszvendégeket Ivkovicné Béres Tímea is köszöntötte. Az akadémia vezetője elsőként kiemelte, hogy sikeres előző szezont zártak, és a siker mércéjét legjobban a Kecskemétre érkező válogatott meghívók száma mutatja. – Idén tizennégy fő kapott meghívást a korosztályos válogatottakba, míg a megye válogatottakkal együtt negyvenhat sportolóval büszkélkedhetünk – emelte ki Ivkovicné Béres Tímea.

Az előző szezonhoz kapcsolódva külön díjazásban részesültek a legsikeresebb csapatok, játékosok. A fiúknál a legeredményesebbek az országos negyedik helyen végző U18-as, illetve a hatodik helyezett U14/A csapatai lettek, míg a lányoknál az országos döntőn ötödik U14/A, illetve a keleti régió bajnoka, az U12 Csillagok csapata érte el a legkiemelkedőbb eredményt.

Szokás szerint az All Star csapatokat is kiválasztották. Így külön elismerésben részesült a lányoknál Forray Mira (U11), Fekete Róza (U12), Hölzl-Szabó Emília (U14), Forray Patrícia (U14) és Polyák Emili (U16). A fiúknál a legjobb ötösbe Kállai Dániel (U11), Györe Csanád (U12), Csillag Viktor (U14), Asztalos Viktor (U16), valamint Kertli Ádám (U18) került be.

Az évnyitó ünnepi pillanatai közé tartozott az Év Munkatársa díj átadása. Hangos tapsvihar mellett a díjat Hajagos Lilla, az Akadémia technikai vezetője kapta. Másik két kollégát is köszöntöttek az Akadémia vezetői, a napokban 60. születésnapját ünneplő Király Lászlót, illetve az 50. életévét betöltő Hajagos Kis Hedviget.

Az Akadémia ez évi mottója az „Élj Együtt a Sporttal!” jelmondat. – A sport nemcsak fizikai aktivitás, hanem életforma is, amely megtanít bennünket a fegyelemre, a kitartásra, az összetartásra és az önmagunkba vetett hitre. Ha együtt élünk a sporttal, akkor egészségesebb, boldogabb és sikeresebb életet élhetünk – hangsúlyozta Ivkovicné Béres Tímea.