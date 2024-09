A Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia U11-es KKA Amazonok és Villámok, és az U12-es KKA Csillagok és a KKA Vadmacskák leány csapatai mellett a két fővárosi vendég, a Csata Garfield és a Csata Csillagok, valamint a Török Sasfiókák és a Török Sasok jöttek el a hagyománnyá vált eseményre Adamik Ferenc tiszteletére.

A Mercedes KA játékosai az Adamik Ferenc emléktornán

Fotó: Mercedes KA

Az emléktornát nagyon sok szülő is megtekintette, akik figyelemmel kísérhették, hogy 11-12 éves leányaik fáradhatatlanul és sportszerűen küzdöttek minden mérkőzésen. Mindkét korosztályban a Csata leányai diadalmaskodtak ezen az eseményen.

– Ez a torna egy nagyon fontos állomása a felkészülésünknek. Még van másfél hónap a bajnokságok indulásáig mind a két korosztállyal. Ez a torna megmutatta az adott, pillanatnyi helyzetünket, állapotunkat és innen tudunk tovább építkezni. Külön örülök annak, hogy most nem tettük egy csapatba az U11-es és az U12-es korosztály legjobbjait, de így is érmes tudott lenni az egyik csapatunk, elégedett vagyok a helytállásukkal – mondta Adamik Csilla, Adamik Ferenc lánya, aki egyben a leány szakág vezetője is Kecskeméten.

Ivkovicné Béres Tímea, a Kosárlabda Akadémia vezetője a torna zárásaként elmondott beszédében kiemelte, csak akkor érhetnek el tartós sikereket, ha tisztelik és ápoljuk hagyományainkat, értékeiket, az eredménynél a fejlődés fontosabb volt.

Adamik Ferenc egyedülálló sikereket ért el

Adamik Ferenc (1930-2021) sokoldalú sportolóként vált ismertté, majd a kecskeméti női kosárlabda edzőjeként ért el kimagasló sikereket. A Katona József Gimnázium tanulóiból alakított együttes bekerült az első osztályba. Ez hatalmas és egyedülálló eredmény volt. Több évtizeden át sikeres kosárlabdaedzőként volt tevékeny Kecskemét sportéletében. 1965-től a Kecskeméti Egyetértés, 1967-től a Kecskeméti Dózsa, 1971-től 1981-ig a Kecskeméti SC csapatait edzette, 1988 után a Kecskeméti Sportiskola nevelőedzője volt.