Némileg váratlan fejleménynek tűnt, amikor a Városföld nem nevezett a 2022/23-as idényre, hiszen az előző évek szereplése alapján rendre ütőképes, jó csapatot állított ki. A 2018/19-es idényben a hetedik helyen végzett a felnőtt csapat a vármegyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, a rá következő, félbszakadt idényben a 2. helyen állt, amikor a járvány miatt leállt a bajnokság, hogy aztán 2020/21-ben megnyerje a bajnoki címet. A 2021/22-es idényben egy osztállyal följebb nevezett, a vármegye II. Északi csoportjában a 8. helyet szerezte meg. Akkor azonban – most már tudjuk: szerencsére átmenetileg – megszakadt a történet, hiszen a Városföld két évig nem indított felnőtt csapatot. A klub ugyanakkor nem szűnt meg, az U16-os utánpótlás csapat volt az, amelyik továbbvitte a stafétabotot. A 2022/23-as idényben a 6., a 2023/24-es idényben a 4. helyet szerezték meg az U16-os bajnokság Északi csoportjában. 2022/23-ban U14-es, 2023/24-ben U13-as csapatot is indítottak, ezeknek a gárdának az edzői Kürti Ignác és Bakró Róbert voltak, és maradtak ők az utánpótlás szakvezetői az idei évre is.

A Városföldnek az őszi rajtra készülő kerete.

Fotó: Barna Róbert

Azt, hogy két év után újra felnőtt csapatot is indítson a Városföld, elsősorban az egyesület elnöke, Butyorkáné Nagy Nikoletta és az idei tisztújításban társelnökké választott Kiss Szabolcs szorgalmazta.

– Először csak forszíroztuk a témát, aztán amikor az elvi egyetértés megvolt, utána már a szervezésnek is nekiálltunk – jelentette ki Kiss Szabolcs, aki természetesen játékosként is erősíti a felnőtt csapatot. – Városföldön hiányzott a felnőtt futball. Nagyon szép létesítményünk van, minden adott ahhoz, hogy egy jó csapat jó hangulat meccseket vívhasson. Én – városföldi lakosként – elsősorban azért álltam bele ebbe, mert nyilvánvaló volt, hogy az utánpótlásunk működik, viszont aki az U19-ből kiöregszik, annak nincs hova mennie. Létkérdésnek éreztem, hogy nekik ne kelljen másfelé keresgélniük, hanem igenis folytathassák itthon. „Becsüljük meg, ami a miénk!” felkiáltással.

Kiss Szabolcs játékosedzőként is irányítja a csapatot, tandemben Sárosi Imrével. A szakmai stábban Varga Sándor is újra aktivizálódhatott mint csapatvezető. A felnőtt keretet különösebb nehézségek nélkül sikerült összeállítani. – Én világéletemben megyei szinten fociztam, így sok mindenkit ismerek, fiatalok, idősebbek közt egyaránt. Ágasegyházán megszűnt a csapat, így onnan közel féltucatnyi kontingens érkezett hozzánk. Helyet kaphatnak a felnőtt csapatban az U19-ből lassan kiöregedő tehetségek is. Vannak, hazatértek olyan játékosok, akik korábban Városföldön szerepeltek, de mióta ott nincs felnőtt csapat, azóta nem játszottak sehol, most viszont úgy döntöttek, hogy újrakezdik. Azok többsége is, aki ex városföldiként másutt szerepelt, örömmel mondott igent a megkeresésre. Az ötlet megszületése és a tervezett keret felvázolása után a jelöltek összetoborzása már nem is volt nagy ördöngösség. Persze volt olyan is, aki inkább maradt a jelenlegi magasabb osztályú csapatában, de a többség örömmel és azonnal vállalta a felkérést. A keretben vannak fiatalok, idősebbek egyaránt, úgy érzem, hogy a fiatalok-idősebbek aránya tekintetében ideális a helyzet. Ráadásul a véleményem szerint egy jó, ötőképes keret jött össze, én fogadásokat is mertem kötni arra, hogy az első ötben fogunk végezni. Ez nem a csapat elé kitűzött hivatalos cél vagy elvárás, hanem az én magányvéleményem, remélem, hogy sikerül bizonyítanunk, hogy megalapozott. Olyan értelemben máris megalapozottnak érzem ezt a reményt, hogy nem csak ideális a keret összetétele, de szemmel látható, hogy szívesen beleállnak a munkába a fiatalabbak és az idősebbek is. A keretünk ráadásul nem szűk, tehát harcolni kell a posztokért, márpedig ez az egészséges versengés a siker egyik kulcsa. A legnagyobb igazolásunk Fekete Dávid, aki a vármegyei első osztályban szereplő Lajosmizséből tért haza, a többiek a vármegye kettő, vármegye háromból érkeztek.