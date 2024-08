A Déli csoportban alaposan, azaz erős ellenfél vendégeként, idegenben aratott győzelemmel bekezdett a Kelebia és a Bácsborsód. A Kelebia Bácsbokodról, a Bácsborsód pedig a tavalyi 4. helyezett Madaras vendégeként tudott győzni – magabiztosan. A Tataháza máris megszerezte az idei első pontját, a Mélykút II. vendéglátójaként. Mozgalmas, sokgólos meccset vívott egymással a Sükösd és a Tompa, biztos győzelmet aratott hazai pályán a Hercegszántó.

Nagy csatát és döntetlent hozott az Északi csoportban az SC Hírös-Ép II. és a Szabadszállás összecsapása.

Fotó: Tóth Zsolt

Vármegye III., Déli csoport: Tataháza SE-Mélykúti SE II. 2-2, Sükösd SC-Tompa SE 5-3, Bácsbokodi SK-Kelebia SE 0-3, Madarasi SE-Bácsborsódi SK 1-5, Felsőszentiván-Kenderes SE 5-2, Garai KSE-Csátalja SE 2-0, Hercegszántói FC-Bajaszentistváni SK 7-0.

Az Északi csoport tavalyi ezüstérmese, a Helvécia 4-1 arányban győzte le hazai pályán a Jakabszállást. A tavalyi bronzérmes Katonatelep a Nyugati csoportból, onnan bajnoki címvédőként az Északi csoportba átkerült Miklósi GYFE gárdáját fogadta. A mérkőzést a Kunszentmiklós tulajdonképpen már a 18. percre eldöntötte, akkor már 3-0-ra vezetett Kiss Szabolcs két, és Damásdi Tibor egy góljával. Ezt az előnyt az első félidő végére megduplázták. A Katonatelep csak 0-6 után tudott némileg kozmetikázni, de csak eggyel tudta csökkenteni a félidei hátrányt, a hazai GrófMárk és Kőrös Gábor mellett ugyanis a miklósi Czigler Barnabás is betalált, így alakult ki a 2-7-es végeredményt. A névjegyét elég határozottan tette le a Miklósi GYFE, amely egyébként nem ismeretlen az Északi csoportban. Biztos győzelmet aratott a Ballószög vendéglátójaként a Közép csoportból az Északiba átkerült Izsák, a hat gólt mindössze ketten szerezték, Prikidánovics Márk négyszer, Tóth Márk pedig kétszer volt eredményes. A vármegyei kupa első fordulójában Helvécián továbbjutó Fülöpjakabot fűtötte a kupában aratott sikerélmény, – no meg a kánikula, de azt a szomszédvári Bugacot is, a meleg nem válogat –, vezettek is Kürtöszi Szabolcs góljával, Birkás Levente góljaival azonban fordított a Bugac. Giljon Attila a 74. percben egyenlített, Birkás harmadik találatára azonban már nem érkezett hazai válasz. Ebben a csoportban született a legtöbb döntetlen, a Vasutas a Fülöpszállással, az SC Hírös-Ép II. a Szabadszállással, a Tiszaalpár a Kerekegyháza II.-vel osztozott meg a pontokon.