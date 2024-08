Nem túlzás, hogy óriási lelkesedéssel készülnek Lajosmizsén a futsal NB II. szeptember közepi rajtjára. A csapat a nyár elején osztályozón vívta ki a jogot, hogy ősztől a férfi futsal NB II. Keleti csoportjában szerepeljen. Az NNC Frogs háza táján óriási a lelkesedés, és minden bizonnyal ebből a lelkesedésből is fakadóan igyekeznek a klub háza táján óriási precizitással felkészülni a következő idényre, és egyúttal felhívni a szurkolók, a támogatók figyelmét azokra a a változásokra, amelyeket az osztályváltás hoz magával.

Az NNC Frogs a bajnoki trófeával.

Fotó: ROLUNKSZOL.HU

– A legfontosabb változás az, hogy miután egy osztállyal magasabb szinten folytatjuk szereplésünket, ez minőségi ugrást is jelent az ellenfelek tekintetében – jelentette ki Peltzer Vilmos, a klub technikai vezetője. – Nagy múltú, a futsalban komoly rutinnal rendelkező csapatokkal kell ősztől felvennünk a versenyt. Ugyanakkor amíg az NB III. Csongrád-Csanád vármegyei regionális bajnokságában két kecskeméti és gyakorlatilag öt szegedi ellenféllel kellett felvennünk a küzdelmet, addig az NB II Keleti csoportjában már jóval nagyobb távolságokat is le kell majd küzdenünk az idegenbeli mérkőzések megvívásakor.

Az ellenfelek ismeretében egészen pontosan feltérképezték, mekkora erőfeszítést, logisztikát kívánnak majd az idegenbeli találkozók. Nagyjából egy órányi útra levő ellenfelek a Gyöngyös, a Maglód, a Kincsem, a Tiszaföldvár, a Dunakeszi. Jó két és fél órás utazással számolnak, amikor az NNC Frogs Miskolcra, Nyíregyházára, Parasznyára látogat. A leghosszabb túrára – négy órás útra – a Csenger elleni idegenbeli fellépéskor kell számítani.

Ennél azonban van egy jóval fontosabb – és szorgalmas számolgatásnál jóbal több erőfeszítést igénylő – változás is a klub életében, nevezetesen az, hogy a másodosztályú szereplés feltétele az utánpótlás versenyeztetése.

– Ez egy olyan újdonság, ami az egyesület életében egy teljesen új fejezetet nyit. Az utánpótlás kérdése már régóta foglalkoztat minket, de a fiatal futsal egyesület első három évében még sok energiánkat elvitte a felnőtt csapat megszilárdítása és céljaink megvalósítása. Az idei évtől azonban már a kiírás is megkívánja az utánpótlás csapat szerepeltetését. Már az év elején számba vettük azokat a lehetőségeket, amelyek a mi elképzeléseinkkel és elvárásainkkal is egybevágtak az utánpótlás területén. Megfogalmaztuk hát azokat az alapelveket és célokat, amiket az utánpótlás versenyeztetésével meg akartunk valósítani. Ezek közül a két legfontosabb szempont az, hogy egyrészt hosszútávon megalapozzuk a felnőtt csapat tényleges utánpótlás bázisát, másrészt lehetőség szerint ez a bázis helyi, lajosmizsei vagy környékbeli fiatalokból kerüljön ki. Fontosnak tartjuk még, hogy a fiatal nagypályás labdarúgóknak olyan kiegészítő, fejlesztő mozgást biztosítsunk, amely egy feltörekvő sportággal való megismerkedést is jelent egyben, illetve a bajnoki szünetekben is játéklehetőséget biztosít. Kézenfekvő volt, hogy a lefektetett alapelvek alapján elsőként a Bács-Kiskun vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Lajosmizsei VLC-t keressük meg az elképzeléseinkkel. Szerencsére már az első alkalommal nyitottnak mutatkozott az ötletünkre az egyesület sportigazgatója, Faragó Gyula, és a felnőtt csapat vezetőedzője, Árva Zsolt. Így a folyamatos egyeztetéseknek köszönhetően mostanra tető alá hoztunk az LVLC-vel egy, a futsal utánpótlásunkat támogató fúziót. Az együttműködés legfontosabb eleme, hogy az U-17-es futsal csapatunk a nagypályás mizsei csapatra fog épülni. Mi cserébe igyekszünk kiemelkedő versenyeztetési és szakmai körülményeket biztosítani a fiataloknak. A fiúk edzője a Lajosmizse labdarúgó csapatának a játékosa, Orlov László lesz. A csapat magja adott tehát, de minden labdarúgást kedvelő, U17-es korosztályú mizsei és környékbeli fiatalnak szeretnénk megadni a lehetőséget, így egy nyílt válogatót is meghirdettünk, várunk mindenkit szeretettel.