A keret majdnem egésze tompai kötődésű. – A játékosok 95 százaléka tompai, olyan értelemben, hogy korábban játszott a tompai ifiben. Van olyan labdarúgónk is, aki Szegeden vagy Kiskunhalason él és dolgozik, de a döntő többség tompai, tehát Tompán dolgozik, Tompán lakik. Korábban rendre szerepelt nálunk néhány vajdasági játékos is, az idén ősszel ehhez a megoldáshoz nem folyamodunk, úgy érezzük, lehetséges a most rendelkezésünkre álló keretből, végül is saját erőből versenyképes csapatot építeni.

Ami a célokat illeti, részben szerények

– Az alapvető célunk az, hogy képesek legyünk végigjátszani a bajnokságot. Nagyjából ismerjük a mezőnyt, a többi csapatot. A hazai meccseken természetesen mindenképpen szeretnénk megnehezíteni az ellenfelek dolgát. A játékosok nagyon várják már a bajnokságot, de még inkább a rangadókat. A Mélykút és a Kelebia elleni meccseink ugyanis igazi klasszikus szomszédvári derbik, etekintetben sajnáljuk, hogy a Kisszállás nem a Déli csoportban fog indulni, mert a Kisszállás is egy olyan szomszédvári rivális, amely ellen senkit nem kell biztatni arra, hogy igyekezzen jó teljesítményt nyújtani. Az alapcélunk tehát az, hogy sikerüljön végigvinni a bajnokságot, de természetesen remélem, hogy sikerül nem csak jó és megbízhat teljesítményt nyújtanunk, hanem olykor meglepetés is okozni. Azzal tisztában vagyunk, hogy többek között a hozzánk hasonlóan szintén újrainduló Bajaszentistván, de a Kelebia, a vármegye kettőből visszalépő Sükösd és a Mélykút második csapata is komoly játékerőt képviselnek vármegye hármas szinten, és a Madaras is meglehetősen ütős csapat, ha együtt marad a kerete. Riválisokban, maga színvonalat képviselő riválisokban tehát nem lesz hiány, reméljük, hogy sikerül felvennünk a mezőnnyel a kesztyűt.