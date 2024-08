A vendégek az eddig lejátszott három fordulóból kettőt megnyertek, egyszer pedig döntetlent játszottak, így hét pontot gyűjtöttek. Legutóbb hazai pályán győzték le a Szolnoki MÁV FC-t 2–0 arányban. A Tiszakécske az elmúlt hétvégén a Dabasnál bizonyult jobbnak úgy, hogy a győztes gólt a 93. percben lőtték. A mérkőzés főszereplője a csereként beállt Takács Tamás volt, aki hátrányból kiegyenlített, majd pedig egy remek gólpasszt is adott.

Takács Tamás (jobbra) bizakodva várja a Csepel elleni bajnoki mérkőzést, melyen ismét a három pont a Tiszakécske célja

Fotó: Szentirmay Tamás

– Magunknak tettük nehézzé a Dabas elleni találkozót, mert több helyzetet is kihagytunk, és még kapufát is lőttünk, mondta a hórihorgas csatár. – A bekapott gól után még elég idő volt hátra ahhoz, hogy szépítsünk és megnyerjük a találkozót. Összekaptuk magunkat, jobban koncentráltunk és meg tudtuk fordítani a mérkőzést. A gólom előtt nagyon jó labdát kaptam a jobb oldalon, eltoltam a kapus mellett, megvártam, hogy eldőljön, felnéztem, de nem láttam, hogy érkezett volna védői segítség, így a lövés mellett döntöttem. Szerencsére betaláltam a kapuba. Ezt követően még jobban hajtottunk, mindent egy lapra feltéve. A hosszabbításban Géringer Tamástól kaptam egy remek indítást, és tudtam, hogy enyém lesz a labda. Arra koncentráltam, hogy jó helyre tudjam beadni. Szerencsére a fiatal játékosunk, Zámbó Márton jól vette át, és be tudta lőni a kapuba. Ezzel a találattal nyertük meg a mérkőzést nagy örömünkre – tette hozzá a csatár.

Takács Tamás a Csepel elleni találkozóról azt mondta, hogy minden mérkőzésbe úgy mennek bele, hogy győzni akarnak. Szeretne egy jó sorozatot látni a csapattól, ami győzelemben és a győzelmekben teljesedne ki. Az pedig azt jelentené, hogy megnyernék a bajnokságot. A Csepel elleni mérkőzéstől is azt reméli, hogy sikerül begyűjteni a három pontot.

A Tiszakécskei LC jól kezdte a bajnokságot, hiszen a nyitányon 3–0-ra nyert a gárda Tiszaföldváron, utána azonban Monoron 3–2-es vereség következett. Legutóbb a Dabas ellen sikerült javítani, de ebből is látszik, hogy minden mérkőzésen nagyon oda kell tennie magát a TLC-nek ahhoz, hogy begyűjtse a három pontot, ingyen ugyanis senki sem fogja odaadni azt.