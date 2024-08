Adományokat Nemcsok Fanni Nikolett számára a 11773322-03221617 számlaszámra várják. Az édesanya, Antalicz Brigitta elérhetősége: 06 70/908 89 08 vagy [email protected].

A nyolc végtag tudománya

Fanni kipróbálta a hagyományos ökölvívást is, de azt nem szeretette. A thaibokszban ugyanis sokkal nagyobb szabadsága van a sportolóknak. A thai boksz, eredeti nevén muaj thai (thai nyelven มวยไทย, angol átírással Muay Thai) Thaiföldről származó pusztakezes harcművészet. Eredetileg mindenfajta felszerelés nélkül művelték, ma a sportolók egységesített szabályok szerint, ökölvívó kesztyűben és védőfelszerelésben küzdenek, de léteznek úgynevezett hagyományos thaiboksz-mérkőzések is, ahol a védőfelszerelést elhagyják. A thai bokszot a „nyolc végtag tudományának” is nevezik, mivel a küzdelem során a bokszoló nem csak az ökleit, de a lábát, a térdét és a könyökét is használhatja. Világszerte több szervezet is rendez világbajnokságokat, több súlycsoportban, férfi és női kategóriában egyaránt. 2021-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság teljes jogú olimpiai sportként ismerte el – olvasható a Wikipédián.