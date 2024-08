Fülöpszálláson ezekben a napokban a település megalapításának a 900. évfordulóját ünneplik. A megannyi programot egy országos szkanderbajnokság is színesítette. Gubacsi Gyula polgármester kezdeményezésére a Magyar Szkander Szakszövetség és a Fülöpszállási Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület szervezte meg a színvonalas viadalt, amelyre több, mint ötvenen neveztek.

A szkander ob büszke érmesei

Volt olyan versenyző, aki több kategóriában is megmérettette magát. A helyi versenyzők közül többen is a dobogón végeztek. Petrovicsné Varga Éva felnőtt kategóriában lett jobb kézben bronzérmes, Kovácsné T. Tünde felnőtt kategóriában bal és jobb kézben is az ezüstérmet szerezte meg. Vincze Márk junior kategóriában szerzett ezüstérmet bal és jobb kézzel is, Horvát László pedig a felnőtt kategóriában, egy jobb kéz ezüst éremmel gazdagodott.

Ráadásul a helyi versenyzők létszáma nem is volt teljes, nem tudott ugyanis részt venni a viadalon Kelemen László és Bodrogi Gellért, ők ugyanis ezekben a napokban Moldovában, a szkander világbajnokságon képviselik Magyarországot.