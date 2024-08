A két együttes a felkészülés alatt már találkozott egymással, akkor 3–3-as döntetlen született. A Kecskemét természetesen most három pontot szerezne az Aramis ellen.

Marko Gavrilovic jó rajtban bízik az Aramis ellen

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– Van sajnos hiányérzetem a felkészülésünket illetően, hiszen több dolog is volt a tervezetben, amit végül a sérülések keresztülhúztak. Alkalmazkodtunk a helyzethez, és természetesen a lehető legjobbat akarjuk kihozni magunkból a szezon első összecsapásán. Most sokkal jobban festünk, mint kettő, vagy három héttel ezelőtt. Hiányzóink így is lesznek, de aki bevethető, az mindent megtesz majd, hogy sikerrel vegyük az első éles bevetést. Az Aramist jól ismerjük, gólérzékeny játékosok alkotják keretüket, és régóta együtt pallérozódnak. A maximumot kell kiadnunk magunkból pénteken este 18 órakor, ha itthon akarjuk tartani mindhárom egységet. Bízom benne, hogy sokan kilátogatnak majd a Messzi István Sportcsarnokba, és szurkolnak majd nekünk, hogy jó szájízzel vegyünk rajtot – mondta Marko Gavrilovic, a ScoreGoal sportigazgatója a nyitány kapcsán.