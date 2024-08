Hétfő délelőtt a Hungarikum Liget Kölcsey termében gyülekeztek a sakkozók, fiatalok, középkorúak, idősebbek, nők és férfiak. A versenyzőket Seres László programvezető köszöntötte.

Huszonnyolcadik alkalommal rendezik meg a Sakkozó Magyarok Világtalálkozóját

Fotó: Szentirmay Tamás

– Ez a találkozó az életünk része lett, mert már huszonnyolcadik alkalommal gyűltünk össze. Az már biztos, hogy a fővédnök Lezsák Sándor ígéretet tett arra, hogy a harmincig meg sem állunk – tudatta a versenyzőkkel Seres László. Elmondta azt is, hogy szeptemberben Magyarország rendezi meg a sakkolimpiát, amire még nem volt példa. A főbírói feladatokat Brinza István látja el, helyettes pedig Takács István Árpád.

A versenyre olyanok is érkeztek, akik már az első találkozón is ott voltak. Néhányan nem tudtak eljönni, de vannak olyanok, akik azóta, megszakítás nélkül mindig asztalhoz ültek a Sakkozó Magyarok Világtalálkozóján. Ők: Bicske Mihály, Donkó Mátyás, Szatmáry R. József és Farkas Tibor. Az utóbbi versenyző elnyerte a Magyar Sakk Szövetség Ifjúsági Díját. Ezt most Seres László adta át neki. Néma felállással emlékeztek azokra, akik már nem lehettek itt a versenyen.