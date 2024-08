A Kecskemétnek nem volt jó tavasza, hiszen a hírös városiak minden találkozójukat elveszítették, így simán kiestek a férfi NB I./B-ből. Az MKSZ által közzétett csoportbeosztásból azonban kiderül, nem marad csapat nélkül a város, az NB II-ben továbbra is ott lesz a várhatóan igencsak megfiatalodó és átalakuló gárda. A G csoportban igazán pikáns vármegyei derbiket is láthatnak majd a kilátogatók, hiszen a nyolcas fogatban ott lesz a vármegyei I. osztályt megnyerő, illetve ezt követően feljutó Kiskunmajsa, valamint az előző évben bronzérmet szerző Mizse KC is. A regionális és vármegyei rangadók az előző idényben elkerülték a csapatokat, most azonban bőven bepótolhatják ezeket. Itt szerepel majd még a Kunszentmárton, a PLER U21, a Szolnok, a Székács és az Üllő is.

Rangadók sora jön a férfi NB II-ben

Fotó: Bús Csaba

Kalocsa sem marad csapat nélkül, mert bár a férfiak az előző idényben papíron kiestek, végül mégsem kellett lefelé lépni, a KKC az F csoportban fut majd neki az új szezonnak. A hét rivális a Budai Farkasok, a Csepel, a Dunaharaszti, a MAFC, a Szigetszentmiklós II., a Sárbogárd és a Tököl lesznek.

A női mezőnyt böngészve kiderül, hogy a vármegyei bajnok Kalocsa nem vállalta végül a magasabb osztályba kerülést, ahogy más sem Bács-Kiskunból. Két együttes maradt így, a Kecskeméti NKSE és a Bácsalmási PVSE, ráadásul ezúttal egy csoportba kerültek, így a hölgyeknél is lesz vármegyei rangadó. Mint ismeretes, nem is olyan régen még a bajnoki címért is versengett ez a két gárda ebben az osztályban, akkor a KNKSE bizonyult jobbnak végül. Igaz, azóta a hírös városiak is kiestek az NB I./B-ből, ahol így hosszú idő után idén nem szerepel majd egyetlen csapat sem a nőknél és a férfiaknál sem Bács megyéből, ahogy az NB I-ben sem.

A versenykiírásban nagy változás nem történt, a csoportküzdelmek után alsó- és felsőházi küzdelmek következnek, ahol a feljutásért, illetve a kiesésért küzdenek a csapatok. A csoportok első négy helyezettjei kerülnek a felsőházba, ahová pontokat is vihetnek magukkal.

A bajnokságok küzdelmei szeptemberben rajtolnak el az NB II-ben, a csoportokban mindenkit kétszer találkozik, mielőtt kialakul az alapszakasz végeredménye.