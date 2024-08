Puskás Zoltán már be is mutatkozott

Játékosként akkor fog segíteni Puskás Zoltán, amikor a szakmai stáb úgy dönt, hogy szükség lehet az ő rutinjára is a fiataloknak a pályán, Gyulán csereként kapott először lehetőséget. Emellett továbbra is az a terve, hogy céltudatosan készül a labdarúgás utáni életre, immáron az NB III-as gárda asszisztens edzőjeként is.

– Fejlesztem magam, szeretnék minél több képzést sikerrel elvégezni. Az alapoktól szeretném felépíteni magam, tavaly nyáron így is indultam el az utánpótlásban. Ez egy kivételes lehetőség most, amit szívesen vállaltam el, mert a fejlődést látom benne. Továbbra is úgy képzelem el, hogy az utánpótlásból indulva jussak el minél feljebb, hiszen játékosként is mindig magasabbra és magasabbra akartam eljutni. Van egy külön szegmense is a történetnek, nagyon szeretném megszerezni az erőnléti edzői végzettséget is – tette hozzá.