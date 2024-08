– Az utolsó edzőtábor előtt eldöntöttük, hogy közösen felkészülünk az olimpiára, amiért már évek óta dolgozunk. A feszült viszony azonban nem szűnt meg, tovább fokozódott. A római Európa-bajnokságon még próbáltam menteni a helyzetet. Az edzőm oda már nem kísért el, ezután szépen, békében elbúcsúztunk egymástól. Az olimpiára azonban egyedül már nem sikerült felkészülni – mesélte a futó.

A római atlétikai Európa-bajnokságon Palkovits 8:47.32-es időt futott, amely nem ért továbbjutást. Az elmondottak itt már meglátszódtak a teljesítményén, hiszen tavaly a budapesti atlétikai világbajnokságon a kecskeméti sportoló úgy futott 8:29.37-es időt, hogy a futam negyedik körében összeakadt egyik riválisával, és elesett.

Palkovits Istvánnak természetesen fáj, hogy nem lehet ott Párizsban

– Ahogy az elmúlt hetekben szedem össze magam, egyre jobb formába kerülök, úgy látom, hogy lett volna helyem az olimpián. Ha nem rontom/rontjuk el az elmúlt hónapokat, összejöhetett volna a kvótaszerzés – mondta a KARC sportolója, aki a jövőjéről is beszélt.

– Az élsport rengeteg időt visz el a hétköznapokból. Most számomra újraindul egy négyéves olimpiai ciklus, azonban már tudom, nem lehet csak az atlétikára összpontosítani. Ki kell alakítanom jobban a sporton túli életemet is. Azt viszont bizton állíthatom, ki fogom magam elé tűzni célként a 2028-as olimpiára való kijutást, és ezért mindent meg fogok tenni. A futást nem fogom abbahagyni! Bár az idei év fő száma természetesen az olimpia, próbálom majd elcsípni a kisebb versenyeket. Az olimpia után lesz Veszprémben egy 3000 méteres síkverseny, majd Zágrábban is rendeznek egy megmérettetést, ahol tavaly 3000 méter akadályon az egyéni csúcsomat futottam. Rövidtávon ezekre koncentrálok – nyilatkozta Palkovits István.

Megkerestük korábbi edzőjét, Németh Gyulát is, aki nem kívánt nyilatkozni.