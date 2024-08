Sportoljunk együtt! Ezt a szlogent adták a szervezők a rendezvénynek, ami utal arra, hogy minden korosztálynak hirdettek versenyt, és a családok is együtt tölthettek egy kellemes napot Ballószögön. Összesen kilencvenöt településről érkeztek a versenyre, hogy teljesítsék a távokat. A kerékpárosoknak és a futóknak is különösen nagy kihívás volt ez, mert megismerhették, hogy milyen is valójában a ballószögi homok. Ráadásul még a meleggel is meg kellett küzdeniük. Az útvonalon a szervezők azonban gondoskodtak frissítésről, így senki sem panaszkodhatott.

Gyerekek is futottak a Nyakvágó Maratonon

Fotó: Szentirmay Tamás

A megszokottól eltérően, most először a terepkerékpárosok rajtoltak reggel nyolc órakor. Őket követték a maratonon és a félmaratonon indulók, majd a gyerekek következtek, akik hattól tizenkét éves korig, kétéves bontásban futották le a labdarúgópálya körül lévő négyszáz méteres kör. Amint befejezték a versenyt és az érmeket is kiosztották a helyezetteknek, indulhattak a három, a tizennégy, majd pedig a hét kilométeres távon rajtolók. Mindeközben buzdító slágereket lehetett hallani a hangfalakból.

– Maratonban még csak ez volt a harmadik, de a Nyakvágó futás történetében ez már a tizenkettedik. 2013 őszén indítottuk el először ezt a rendezvényt. Tulajdonképpen akkor kezdtünk el újra futni a sógorommal – mondta Somogyi Lajos polgármester, a rendezvény főszervezője. – Voltunk néhány futóversenyen és mondtuk, hogy nem úgy kell versenyt csinálni, majd mi megmutatjuk. Igazából már akkor is az volt a célunk, hogy ne csak egy futóverseny legyen, hanem egy családi nap, ahova, ha eljön a kísérő az anyuka és a gyerek, akkor ők is jól érezzék magukat. Folyamatosan erre törekedtünk, de már az első perctől benne volt a kerékpár verseny is. A támogatóink jóvoltából ezt egészen nagy volumenőre tudtuk fejleszteni. Évről évre bővülő létszámmal tudjuk megrendezni a Nyakvágó Maratont. Az elmúlt években az időjárás melegebb volt, és most is, így a kisebb távokra jelentkeztek többen.

Az 550 fő, plusz a gyerekek 650, 700 főre növelték a mostani létszámot.

Nyolcvanan dolgoztunk ezen a rendezvényen, de legalább annyi ballószögi is futott. Ez pedig azt jelenti, hogy sikerült elültetni az egészséges életmódot és a mozgást az emberekben – hangsúlyozta a polgármester.