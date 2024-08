Marco Rossi kedden 13 órás kezdéssel állt a sajtó nyilvánossága elé, hogy ismertesse a Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő válogatott névsorát. A keretben először kapott helyet a KTE középpályása, Nikitscher Tamás, akit személyesen is megnézett már a szövetségi kapitány a közelmúltban, most pedig meghívót is küldött neki.

Nikitscher Tamás (jobbra) nagyon motivált

Fotó: Bús Csaba

Nikitscher Tamás két éven belül már a negyedik KTE játékos a válogatott keretében, korábban Szalai Gábor, Szuhodovszki Soma és Horváth Krisztofer is újoncként került be Kecskemétről a nemzeti csapatba, utóbbi kettő be is mutatkozott már. Ebben a vonatkozó időszakot vizsgálva, a magyar klubok közül a KTE a legjobban teljesített. Ez különösen azért bravúros teljesítmény, mert az említett játékosokat megelőzően csak Tököli Attila képviselte a kecskeméti színeket, még 2011-ben.

A magyar válogatott két mérkőzésen lép pályára a Nemzetek Ligájában, szeptember 7-én Németországban, majd 10-én a Puskás Arénában Bosznia-Hercegovina ellen. Mindkét mérkőzés 20 óra 45 perckor kezdődik majd.

A KTE újonca nehezen találta a szavakat a meghívót követően, hiszen tavaly júliusban súlyos térdsérülést szenvedett, szinte napra pontosan egy éve műtötték meg.

– Nehéz szavakba önteni, hogy mit érzek. Egy játékos gyakorlatilag gyerekkora óta erről álmodik, azért dolgozik, hogy meghívót kapjon a nemzeti csapatba – mondta Nikitscher Tamás. – Ami először eszembe jutott most, azt talán az, hogy gyakorlatilag pont egy évvel ezelőtt a kötést cserélte a lábamon párom, egy héttel a műtétem után. Akkor az volt a fő feladat, hogy erős legyek fejben, azt néztem és terveztem, hogy milyen út áll most előttem, hogyan tudok a leggyorsabban újra NB I-ben játszani, újra bizonyítani. Álmomban sem gondoltam volna akkor, hogy most itt állok majd egy válogatott meghívóval – mondta elérzékenyülve a KTE kitűnő középpályása.

Nikitscher Tamásnak nem kínálta tálcán az élet az NB I-ig vezető utat, mindenért meg kellett dolgoznia. A ZTE, a Haladás és a DVSC utánpótlását megjáró játékos egy sérülést már leküzdött fiatalon, majd az NB III-ban kezdte el felépíteni magát. A DEAC után Makóra igazolt, ahonnan aztán az NB II-es Pécshez került. Egy év alatt a baranyaiak meghatározó embere lett, s végül 2023 januárjában igazolt le a KTE. 14 mérkőzésen lépett pályára az ezüstérmes csapatban tavasszal, ám a nyári felkészülés végén súlyosan megsérült, így gyakorlatilag a teljes előző idényt ki kellett hagynia. Az utolsó hat bajnokin játszhatott, az élet végül azzal kárpótolta, hogy első NB I-es gólját is megszerezte az utolsó körben. Idén is remekül kezdett, az ETO ellen duplázni tudott.