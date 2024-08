A KTE két gólt szerző középpályása Nikitscher Tamás az NB I-ben még sosem duplázott, és pályafutása során egyébként sem a legnagyobb gólvágók közé tartozott. Az ETO elleni produkciójával viszont a szakírók és a szurkolók elismerését is kivívta, a 4. forduló legjobb játékosának látták több fórumon is.

Nikitscher Tamás a második kecskeméti gólt szerzi

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– A meccsbe tényleg úgy mentünk bele, hogy a szurkolókat kiszolgáljuk, igyekeztünk a taktikai utasításokat betartani. Ez a mérkőzés első felében megvalósult, szép átmeneteink voltak, jól játszottunk. Kell még egy kis idő, hogy feldolgozzam a két gólomat. Alapból úgy mentem bele a meccsbe, hogy most tőlem is kell valami extra, egy gól vagy egy gólpassz, amivel plust tudok hozzátenni. Már csak azért is, mert a klub és a szurkolók is nagyon bíznak bennem, ezt szeretném meghálálni. Kiemelném a társakat is, mert ugyan én lőttem a két gólt, de ez közös munka volt. Sokan kérdezték tőlem, hogy mikor lőttem két gólt korábban, de magam sem tudom, az is lehet, hogy gyerekkoromban, de nem is ez a lényeg – emlékezett vissza Nikitscher Tamás az ETO elleni sikerre.

A KTE nyár végéig még két mérkőzést vív meg, előbb Diósgyőrbe látogatnak a lila-fehérek, majd az Újpest érkezik a Széktói Stadionba, ezután pedig válogatott szünet következik. Szeretné a következő két hetet is jó eredményekkel abszolválni Nikitscher.

– Kaptunk a meccs után két nap pihenőt, amit ki kellett használnunk. Ezt követte a videózás, hiszen az is fontos, hogy a hibákat is lássuk és átbeszéljük, mert abból lehet tanulni és fejlődni. Szeretnénk úgy belemenni a következő meccsekbe, hogy a szurkolók és a stáb is elégedett legyen majd velünk – mondta Nikitscher Tamás.

A KTE szombaton 16 óra 45 perckor Diósgyőrben lép legközelebb pályára, hazai pályán pedig szeptember 1-én (vasárnap) 15 órás kezdéssel az Újpestet fogadja majd hírös városi alakulat.