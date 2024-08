Kedden, 13 órai kezdettel tartotta meg a sajtótájékoztatóját Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, amelyen ismertette a magyar válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretét. A keretben először kapott helyet a Kecskeméti TE középpályása, Nikitscher Tamás, akit a közelmúltban a szövetségi kapitány személyesen is megnézett már.

Nikitsher Tamás

Fotó: Bús Csaba

Nikitscher Tamás két éven belül már a negyedik KTE játékos a válogatott keretében, korábban Szalai Gábor, Szuhodovszki Soma és Horváth Krisztofer is újoncként került be a hírös városi egyesületből a nemzeti csapatba, utóbbi kettő be is mutatkozott már. Őket megelőzően csak Tököli Attila képviselte a kecskeméti színeket még 2011-ben.

A magyar válogatott két mérkőzésen lép pályára a Nemzetek Ligájában, szeptember 7-én Németországban a német válogatott, majd szeptember 10-én a Puskás Arénában Bosznia-Hercegovina ellen. Mindkét mérkőzés 20 óra 45 perckor kezdődik majd.