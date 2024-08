A harmadik fordulóban játszott először hazai pályán a tiszakécskei csapat, így a nézők is kíváncsiak voltak az új szerzeményekre. Az első valamire való helyzet a vendégek előtt adódott már a 6. percben, de Földeák a kapu fölé bombázott. Válaszként Zámbó beadását Grünvald lőtte kapásból kapura de Balogh szögletre mentett. A 17. percben többször is próbálkozott kapura lövéssel a Tiszakécske, de vagy Balogh védett, vagy a védőkről a mezőnybe pattant a labda. A 35. percben Vajda lövését ütötte ki Balogh, a labda Sipos elé pattant, de ő nem találta el a játékszert. Egy perccel később akár három lövésből is gólt szerezhetett volna a hazai csapat, de valakiről mindig kipattant a labda.

Vesztesre álló mérkőzést fordított meg a Tiszakécskei LC

Fotó: Szentirmay Tamás

A második játékrész is tiszakécskei támadásokkal kezdődött. Szekér közeli lövését lábbal hárította Balogh. Az utána következő percekben akár több gólt is lőhetett volna a Tiszakécske. Az 50. percben Antal szöglet utáni fejese alig szállt a kapu mellé. Három perccel később Grünvald bal oldali beadását Balázs Benjamin a jobb alsó sarok mellé fejelte. Az 57. percben Vajda a tizenhatosnál keresztbe vitte a labdát, majd lőtt, de a labda mellé szállt. Ezzel még nem értek véget a hazai támadások, mert egy perccel később Sipos a kapufát találta el. A 75. percben egy kontra támadás után Balázs Benjamin lerántotta Jancsót, amiért szabadrúgást ítélt a játékvezető, a kaputól mintegy húsz méterre. A szabadrúgást cselesen végezte el a Dabas, mert egy visszagurítás után Tamás Kornél betalált a hálóba 0–1. A dabasiak húzták az időt, megpróbálták elérni azt, hogy ennyi maradjon az eredmény, de ezt nem sikerült végrehajtaniuk. A 83. percben ugyanis a csereként beállt Takács Tamás egy előrevágott labdát lekezelt a jobb oldalon, levitte teljesen az alapvonalig, majd egy vissza csel után a jobb alsó sarokba lőtt 1–1. A játékvezető öt perc hosszabbítást rendelt el, és ahogyan az szerdán a Monornak kedvezett, ez most a Tiszakécskének. a 93. percben ugyanis Takács Tamás remekül adott középre, Zámbó pedig közelről a kapuba lőtt 2–1.