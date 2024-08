Igazi Bács-Kiskun vármegyei rangadót rendeztek a MOL Magyar Kupa első fordulójában Jánoshalmán, miután két Bács-Kiskun vármegyei első osztályú csapat találkozott. Nem is akármilyenek, hiszen a tavalyi bronzérmes Jánoshalma a tavalyi ezüstérmes Kunbaját fogadta.

Napsütéses, gyönyörű időben, népes közönség, körülbelül háromszáz néző előtt vonultak ki a csapatok a pályára. A kezdést követően tapogatozó játék folyt a pályán, többnyire mezőnyjáték dominált. A 17. percben a kunbajaiak csapatkapitánya, egyúttal szakvezetője, Nikola Masalusic megsérült, és őt Todic Sava váltotta. Két percre rá egy mintaszerű jobb oldal hazai akció végén Nagy Roland passzolt a középen érkező Ribár Milán elé, aki a 16-osról nagy gólt lőtt a jobb alsó sarokba, 1-0. A gól után a Kunbaja többször merészkedett ki a saját térfeléről, kiegyenlítetté vált a játék, és a 30. percben a jobb oldalon vezetett akciót Todic Sava. Egészen az alapvonalig nyargalt, onnan visszafelé passzolt. Az érkező Susnjar Ognjen ígéretes lövőhelyzetbe került, de az oldalhálóba durrantott. A 33. percben újra a vendégek veszélyeztettek. A jánoshalmi térfél közepéről, 30 méterről Susjnar ívelt be szabadrúgást, a labda átszállt a védők felett, a hosszú oldalon érkező Aleksandar Jovetic öt méterről a kapusba lőtte a labdát, illetve Lengyel Péter nagy bravúrral védett. Két percre rá növelte az előnyét a Jánoshalma. Gáspár Adrián ívelt be a bal oldalról egy szögletet, a labda átszállt a kapu előtt tömörölő játékosok fölött, és az érkező Stojanovic Milos öt méterről a kapu bal oldalba fejelt, 2-0. A 37. percben egy kunbajai labdavesztés után Stojanovic ugratta ki Ribárt, aki a kilépő kapus mellett a kapu jobb oldalába lőtt, 3-0. Az elsőn negyvenöt perc leteltével teljesen megérdemeltnek tűnt a Jánoshalma ilyen arányú vezetése is, mivel az első játékrészben határozottan domináltak és a helyzeteiket is jó arányban használták ki.

A folytatásban látszott, hogy a Kunbaja azzal a szándékkal jött ki, hogy mielőbb csökkentse a hátrányát. A vendégcsapat följebb tolta a védekezését, és próbált az egész pályán labdát szerezni. Ennek ellenére a Jánoshalma került újra helyzetbe. Egy mintaszerű akció végén Nagy Roland nyolc méterről a bal kapufát találta el. Ezt követően jórészt mezőnyjáték folyt, sok esemény nem történt. A 79. percben szabadrúgáshoz jutott a Kunbaja középről, a kaputól 18 méterre. Susnjar a sorfalba lőtte a labdát. A 82. percben Todic indította középről a bal oldalon kilépő Vujcevic Nebojsát, aki egyből középre passzolt, az érkező, csereként beállt Csorba Krisztián nyolc méterről kapura bombázott, Lengyel ezúttal is nagyot védett. Öt percre rá egy mintaszerű kontra végén növelte tovább az előnyét a hazai gárda. Egy kunbajai akció végén a bal oldalon Busa Vajk szerzett labdát, egyből felpasszolta a középpályára, Erhardt Dominiknak, aki egy mozdulattal kiugratta a félpályánál Gáspárt, aki két vendégvédővel a nyakán bevitte a labdát egészen a 16-oson belülre, és nyolc méterről a kilépő vendégkapusra, Horvacki Vladimirba lőtt, a Horvackiról kipattanó labdát Nagy Roland helyezte öt méterről a kapu közepébe, kialakítva a 4-0-ás végeredményt.