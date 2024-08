Az Újpest tavasszal új befektető kezébe került, azóta pedig nyílt titok, hogy idővel szeretnének felnőni a Ferencváros szintjére a lila-fehérek. A projekt ugyan még az elején tart, de máris komoly játékosok érkeztek a Megyeri útra, elég csak a KTE-től távozó Horváth Krisztofer nevét említeni, akit megszerzett az olasz Torinótól az Újpest. Nem ő az egyetlen magyar válogatott érkező, hiszen Fiola Attila is csatlakozott, ahogy a frissen behívott Gergényi Bence is, nem beszélve a légiósokról, akik közül Brodic nevét kell kiemelni a fővárosi lila-fehér együttesből.

Katona Bálint (lilában) a lila-fehér csata alkalmával térhet vissza

Fotó: Bús Csaba

A két együttes az előző idényben háromszor csapott össze, akkor kétszer a KTE nyert, melynek otthonában az Újpest még sosem tudott három pontot szerezni, így nem feltartott kézzel várják most sem az összecsapást Kecskeméten. Szabó István vezetőedző szerint jó mentalitással és taktikával a különbség eltüntethető a 90 perc során. Ebben segítség lehet a szombaton megszerzett Katona Bálint is.

– Azt mindenki látja, hogy az Újpest mennyire megerősödött minden téren. A magam részéről örülök, ha formálódik még egy nagyon erős csapat a magyar bajnokságban, hiszen ez szolgálja az NB I. javát is, láthatóan ezen az úton indultak el – mondta az ellenfélről Szabó István, a KTE vezetőedzője. – Érkezői közül Horváth Krisztoferről mi is tudjuk, hogy csodálatos labdarúgó, hiszen másfél évet töltött nálunk, ami tele volt szép élményekkel és sikerekkel a közös munka során. Bízom benne, hogy a vasárnapi meccset kivéve, meghatározó alakja lesz a jövőben is a magyar labdarúgásnak.

Ugyanakkor a stábbal elsősorban magunkkal, a saját játékosainkkal foglalkoztunk a heti felkészülés során is. Azt láttam egész héten a srácokon, hogy jól dolgoznak. Hazai pályán különösen jól teljesítünk, amit szeretnénk idegenbe is átmenteni, de ez nem mindig sikerül még. Most ismét hazai pályán leszünk, s bár mint azt mondtam, az Újpest lehetőségei mások, a különbséget jó hozzáállással, taktikával el lehet tüntetni a pályán. Láttunk erre szép magyar példát a héten is, elég csak a Puskás Akadémia Fiorentina elleni teljesítményére gondolni. Várjuk már a vasárnapot, bízom benne, hogy nagyon sok néző buzdítja majd srácokat. A szünetre jó lenne pozitív hangulatban elmenni, ehhez pontot, pontokat szeretnénk szerezni – mondta Szabó István.

Kecskeméthez kapcsolódó hír, hogy 11 év után újra U21-es válogatott meccset rendeznek majd a Széktói Stadionban, szeptember 10-én a magyar csapat Spanyolországot fogadja majd. Szélesi Zoltán keretében egyelőre nem szerepel KTE-játékos, de Helmich Pál tartalékként ott van azok között, akiket utólag még behívhat a szövetségi edző. Az U21-es válogatott öt nappal korábban Szlovákiával vív majd felkészülési meccset, a spanyolok ellen pedig Eb-selejtezőt játszhat majd, tehát tétmeccset rendeznek Kecskeméten a válogatottszünetben.