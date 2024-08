Ünnepi pillanatoknak nem voltak, nincsenek híján a Solti FC háza táján ezen a nyáron, ráadásul saját maguknak teremtették meg ezeket az ünnepi pillanatokat. Június elején ünneplésre adott okot, hogy a csapat megnyerte a vármegyei másodosztályú bajnokságot. Nem sokkal később újabb ünneplésre adott okot az is, hogy a csapat nevezését elfogadták a vármegyei első osztályba, de nem csak a nevezés elfogadása volt ünneplésre méltó, hanem az is, hogy Solton a háttérfeltételeket tekintve is minden adott volt ahhoz, hogy újra a vármegyei első osztályba adja be a nevezését a klub.

A Solt csapata a felkészülés során

Forrás: Beküldött fotó

Közeleg még egy ünnepi pillanat – ezen a hétvégén érkezik el –, amikor tizenkét hosszú esztendő után újra vármegyei első osztályú mérkőzést játszik a csapat. A Solt ugyanis utoljára a 2011/12-es bajnokságban szerepelt a vármegyei első osztályban. Akkor meglehetősen dicstelenül búcsúzott, pedig az előző évben, 2010/11-ben ugyanott még bajnoki címet szerzett. Tizenkét évet kellett tehát várni arra, hogy ezen a hétvégén, Kalocsán újra vármegyei első osztályú meccset játsszon a Solti FC.

Facskó József számára, aki az elmúlt idényben játékos-edzőként vezette az aranyéremig a csapatát, némileg felemás ünnep lesz az első bajnoki, hiszen immáron csak a kispadról fogja tudni segíteni a gárdát.

– Rendkívül izgatott vagyok a bajnoki rajt előtt, azt azonban el kell mondanom, hogy furcsa érzések kavarognak bennem amiatt, hogy immáron csak a pályán kívülről várom a szezont – jelentette ki Facskó József. – Az viszont engem is kíváncsisággal tölt el, hogy mire leszünk képesek.

Hogy minél többre legyenek képesek, annak érdekében tettek a nyáron eleget, szinte amennyit csak bírtak, amennyit csak lehetett.

– Én az egy évvel ezelőtt elkezdett munkát próbálom folytatni, immár egy magasabb osztályban, amihez természetesen meg kellett erősíteni a keretet. Az, hogy ez mennyire sikerült és hogy mire lesz elég, majd a bajnokságban fog derülni – jelentette ki a szakvezető. – Dolgoztunk keményen szinte az egész nyáron, a srácok rendesen beletették magukat a munkába. Viszonylag korán, július 9-én kezdtük meg a felkészülést, amely során volt hetente egy hosszútávú futás – amit otthon végeznek el a srácok –, három edzés, valamint egy edzőmeccs. Ismétlem azt, hogy ebből a keretből mit lehet kihozni, az őszi szezon végén lehet majd megmondani. Merőben új helyzet ez a számunkra, új osztályban fogunk szerepelni egy jelentősen megújult csapattal. Be kellett illeszteni az újakat is, volt ezzel is feladat bőven, ám a játékunk alapelvei nem fognak változni a vármegye kettes szezonhoz képest. Azzal tisztában vagyunk, hogy az első osztályban egészen más sebességre, jobb erőnlétre lesz szükség, hiszen itt jóval tempósabbak a meccsek. Taktikailag is fejleszteni kell a keretet, bővíteni a taktikai fegyvertárat, valamint a felállási forma is módosult az új játékosok érkezésével.