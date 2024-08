A hazaiak eddig kitűnően szerepeltek a bajnokságban, mert az eddig lejátszott négy mérkőzésükből hármat megnyertek, egyszer pedig döntetlent játszottak. A találkozó előtt, tíz pontot gyűjtve a harmadik helyen álltak a tabellán. A vendégek ezzel szemben kilenc pont megszervezésével az ötödik helyre rangsorolták magukat. A dolog érdekessége, hogy a Szeged és a Tiszakécske is egyaránt tíz gólt rúgott és négyet kapott. Ezek a számok pedig azt mutatták, hogy érdekes mérkőzésre számíthattak a szurkolók.

A képen fehér mezben az első gól szerzője, Balázs Benjamin

Fotó: Szentirmay Tamás

Ahogyan az lenni szokott, a találkozó nem úgy történt, mint ahogyan az a papírforma szerint alakult volna. Ugyanis a Szeged kontra támadásokra rendezkedett be és egy ilyen akció után meg is szerezték a vezetést. Ezzel el is lőtték a puskaporukat. Akadt ugyan még két kontrája a hazai csapatnak, de azok már nem jelentettek veszélyt Prokop kapujára. Már az első játékrészben mezőnyfölényben játszott a Tiszakécske, de akkor még a helyzeteiket nem tudták gólra váltani. A második félidőben aztán változott a játék képe. Még egy óra sem telt a találkozóból, amikor egy lecsorgó labdát Zámbó visszafejelt Balázs Benjaminnak, aki közelről a kapu talált. Azt követően a szegediek két durva hibát is elkövettek a tiszakécskei játékosokkal szemben a tizenhatoson belül, amiért mind a két esetben büntetőt ítélt a játékvezető. Az ítéletvégrehajtó mind a két esetben Sipos Zoltán volt, és mind a kétszer megzörgette a szegedi kaput.

Az eredmény nem tükrözi a két csapat közötti különbséget, mert a tiszakécskeiek akár nagyobb arányban is nyerhettek volna. A második félidő közepére teljesen elfáradt a hazai gárda, teljesen föléjük kerekedett a vendégcsapat. Minőségben is sokkal többet nyújtottak a Tisza-pari kisváros labdarúgói. A szegediek igaz, hogy három győzelmet arattak eddig a találkozóig, de igazán nagy csapattal csak most, a Tiszakécskével találkoztak. Ez pedig megmutatkozott az eredményben. A két büntető egyébként jogos volt, azt a szegediek sem vitatták.

Balogh Pál vezetőedző szűkszavúan nyilatkozott a találkozóról: – Gyenge első félidő után produkáltunk egy teljes más mérkőzést a második félidőben, ami egyelőre érthetetlen számomra. Meglátjuk, hogy mi ennek az oka. Az viszont mindenképpen pozitívum, hogy győztünk.