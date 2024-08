A megszokottnál kicsit korábban kezdte a felkészülését a Tiszakécskei LC II labdarúgó csapata, az új idényre. A bajnokság augusztus 24-én kezdődik, de ők már július 8-án edzésbe álltak.

A Tiszakécske II. ünnepel a bajnoki cím megnyerése után

Fotó: Szentirmay Tamás

– Igazából nem változtattunk a szokásunkon, mert mi meg sem álltunk a nyári szünetben. Baráti társaság vagyunk, így amint befejeződött az előző bajnokság, hetente egy alkalommal örömfocira összejöttünk, mondta Bagi Gábor a csapat technikai vezetője. – Július második hétfőjén kezdtük el a felkészülést a bajnoki idényre. Talán ez kicsit hosszúnak tűnhet, de amatőr szinten bele kell azt is számítani, hogy a játékosok nyaralnak, és vannak családi elfoglaltságaik is. Ahhoz, hogy az augusztus 24-i rajtra mindenki megfelelő erőállapotban legyen, hosszabb időre van szükség. Amikor tudtunk, akkor három edzés, és egy felkészülési mérkőzés, vagy adott esetben két edzés és egy mérkőzés szerepelt a programban. Ezt sikerült is megvalósítani. Óriási pozitívum az, hogy az U19-es csapatból kiöregedett játékosok hozzánk kerültek. A náluk fiatalabbak között is vannak olyanok, akik megérdemlik, hogy a felnőtt csapatban is meg tudják mutatni magukat. Így hozzá erősödnek a felnőtt labdarúgáshoz, ha velünk edzenek. Ennek köszönhetően huszonkettő, huszonnégy játékossal tudunk készülni. Az U19-es csapatból kiöregedett Hábencius Tamás, illetve a kapus Fürj Zsombor is velünk edz. Érkezett hozzánk Szalai Balázs, aki játszott Lajosmizsén és Jánoshalmán is, de Lakiteleken lakik. Ő is fiatal játékos. Ezen kívül a még fiatalabb korosztályból Klemenc Patrik és Papp Dominik csatlakozott hozzánk. Ezért is ilyen nagy létszámú a keretünk. Nagyon jó az, hogy minden edzésen tudunk olyan munkát végezni, amit a mérkőzéseb is tudunk alkalmazni, mert annyian vagyunk.

A bajnokság végére konkrét célt nem fogalmazott meg Bagi Gábor. Szerinte a hamarosan kezdődő bajnokságban mindenki a Tiszakécskét, a regnáló bajnokot, akarja megverni. Az nagy öröm számukra, hogy megnyerték az előző bajnokságot, mert sok munkát tettek bele a játékosok. Ehhez még hozzátette, hogy nagyon jó csapatot sikerült összekovácsolni.