Nagy irammal kezdődött a találkozó, mind a két csapat beleállt a játékba és nagy iramot diktáltak.

Fotó: Szentirmay Tamás

A 22. percben Vincze Dezső buktatta a tizenhatoson belül Kálit, amiért büntetőt ítélt a játékvezető. A tizenegyest Oláh Máté a kapufára lőtte. A folytatásban egyre többet támadott és veszélyeztetett a Tiszakécske, de Németh Zsolt biztosan őrizte hálóját. A második játékrészben is a hazaiak játszottak fölényben, de a helyzeteiket nem tudták gólra váltani, mert Németh kapus bravúrokat mutatott be. Aztán ahogyan az ilyenkor lenni szokott, a sikertelenség megbosszulta magát, mert vezetést szerzett az Akasztó. A 77. percben bal oldali támadás után Csányi megszerezte a vezetést 0–1. Nem sokat kellett várni az egyenlítésre, mert Oláh kapott középen labdát, igazított egyet rajta, majd kilőtte a jobb alsó sarkot 1–1. A rendes játékidő hajrájában, ezúttal is Vincze Dezső volt a tettes, mert felvágta Antal Gábort a tizenhatoson belül, amiért ismét tizenegyes járt. A büntetőt Káli értékesítette 2–1.