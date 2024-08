– Új helyzet áll előttünk, mert egy olyan csapattal sorsoltak össze bennünket, akiket semennyire sem ismerünk. Csak annyit tudunk róluk, amit az adatbankban is látunk, hogy a Békés vármegyei másodosztályban másodikok lettek, nyilatkozta Árva Zsolt a lajosmizseiek vezetőedzője. – Nincs rálátásunk arra sem, hogy a Békés vármegyei első és másodosztály milyen színvonalú a Bács-Kiskun vármegyeihez képest. Idegenbe megyünk, nem kis távolságra, fel kell készülni arra is, hogy meleg lesz, így nehéz mérkőzésre számítunk. Ettől függetlenül azt a cél tűztük ki magunk elé, hogy továbbjussunk az első körben, mert az egy jó eredmény lenne. Ennek érdekében négy hetet készültünk erre a mérkőzésre, és játszottunk négy felkészülési mérkőzést is. Vannak olyan játékosaink, akik nyaralás és egyéb okok miatt nem tudnak velünk tartani, de ettől függetlenül ütőképes kerettel tudunk majd Mezőmegyerre utazni. Bízunk abban, hogy ott tudunk lenni a következő fordulóban, hangsúlyozta Árva Zsolt.

Így örültek a lajosmizseiek, hogy megnyerték a Bács-Kiskun vármegyei kupát és feljutottak a főtáblára

Fotó: Szentirmay Tamás

A Mezőmegyer SE–Lajosmizsei mérkőzés vasárnap 16.30-kor kezdődik a Mezőmegyeri Sporttelepen.