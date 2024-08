Július derekén tehát egy kényelmesen bő kerettel kezdhették meg a munkát. – Jó hangulatban és jó hozzáállással indult és telt a felkészülés. Heti négy alkalommal találkoztunk a fiúkkal a nyáron, minden hétre jutott egy-egy edzőmeccs is. Örömmel újságolhatom, hogy kiváló volt az edzéslátogatottság, az edzéseken folyamatosan húsz fő fölötti létszámmal gyakoroltunk. A keret jelenleg is huszonhat főből áll. Most szerencsére inkább az a gondunk, hogy sokan vagyunk, és természetesen mindenki be akar kerülni a csapatba. De inkább ilyen gondjaink legyenek, hogy túlkínálat van az egyes posztokon, mit amikor az volt a probléma, hogy aki egészséges volt, az már biztos, hogy játszhatott a hétvégén.

Augusztusban rendeztek egy hangulatos búcsú mérkőzést Kerezsi Ferencnek, aki ugyan a pályafutása túlnyomó részében a Garát erősítette, a bajai felnőtt futball elmúlt néhány évének azonban ennek ellenére is az egyik központi szereplője volt.

– Hangulatos mérkőzés kerekedett az őt búcsúztató találkozóból – tekintett vissza a mester. – Kerezsi Ferenc az idősebb generációhoz tartozik, így aztán sok régi játékos is ellátogatott Bajára, erre a kellemes, hangulatos, nosztalgiázós délutánra, estére. Keró nagyon sokat tett a csapatért, központi figurának számított, mindig is a szívén viselte a csapat sorsát, így aztán nagyon megérdemelte, hogy legyen egy búcsúmérkőzése. Szép emlék lesz nem csak az ő, hanem mindenki számára, aki részt vett a találkozón. Ráadásul azt is jól mutatja, hogy kezd egy jó, összetartó közösség kialakulni a csapat környékén.

Ez egyébként a csapat mellé álló támogatók számában is megmutatkozik.

– Hogy jó közösség alakult ki viszonylag rövid idő alatt, azt az is mutatja, hogy milyen sokan támogatják a csapatot. Sokan, kis dolgokkal. A fő támogatónk persze az önkormányzat, és reméljük, hogy ez változatlan marad. Az önkormányzati választások eredményeként váltás történik az önkormányzati vezetésben, de reméljük, hogy az új városvezetés is a szívén viseli a labdarúgásnak a jövőjét és a jelenét. Az egyeztetések most fognak megkezdődni, nagyon számítunk a támogatásukra. Persze folyamatosan próbáljuk bővíteni a szponzori kört. Van sok cég, aki a lehetőségeihez mérten talán szerényen, de igyekszik támogatni a csapatot. Számunkra nagyon sokat jelent még egy tombolafelajánlás is. Az Evasport három meccslabdát ajándékozott a klubnak a rajt előtt, a Chili Bajától mezgarnitúrát kaptunk, és még sorolhatnám. De sokat számít az olyan, nem anyagi jellegű támogatás, mint például amit Pulai Zsóka nyújt a csapatnak immár évek óta. Rendszeresen fotózza a mérkőzéseinket és színvonalas fotókon, galériákkal örökíti meg. Az önkéntes munkájával ő is hihetetlenül sokat tesz azért, hogy minél többen hírt kapjanak a csapatról, és hogy minél sokoldalúbb legyen az a kép, amit a klubról lehet festeni. Jó példa ez a speciális segítség, hiszen innentől, hogy van egy önkéntes, és kiváló fotósunk, ez sem jelent kiadási oldalon tételt a klubnak, ugyanakkor leírhatatlanul hasznos.