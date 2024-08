A kecskemétiek közleménye kitér arra, hogy Szűcs Kornél tavaly nyáron csatlakozott a KTE-hez, miután szerződése lejárt Diósgyőrben. A mögöttünk hagyott idényben sokoldalú játékával a védelem közepén és jobb oldalán is nagy erőssége volt a csapatnak. A Fehérvár elleni szezonnyitóval együtt 35 tétmérkőzésen viselte a lila-fehér mezt, ezeken két gólpasszt is kiosztott a KTE távozó játékosa.

A KTE védője nagyon erős ligába igazolt

Fotó: Bús Csaba

A Plymouth Argyle 2023-ban jutott fel Chamiponshipbe, melyet a világ legerősebb másodosztályú bajnokságának tartanak, jelenlegi összértéke 1.47 milliárd eurót teszi ki a Transfermarkt szerint. A Premier League 24 csapatos előszobájában a Plymouth az előző idényben újoncként a 21. helyen zárva maradt bent. A csapat jelenlegi vezetőedzője egyébként a Manchester United legendája, Wayne Rooney. Érdekesség, hogy nem a 22 esztendős védő lesz az első magyar játékosuk, hiszen a 2000-es évek közepén négy válogatott: Halmosi Péter, Tímár Krisztián, Buzsáky Ákos és Sándor György is a klub kötelékébe tartozott, igaz, utóbbi nem tudott bemutatkozni végül sérülés miatt.

A KTE Szalai Gábor után Szűcs Kornélt is nívós bajnokságba adta el

Szűcs Kornél új kecskeméti klubrekordnak megfelelő összegért váltott klubot, így olyan ajánlatról volt szó, melyre nem mondhatott nemet a klubvezetés, nem beszélve arról, hogy szakmailag is hatalmas lehetőség ez a játékos karrierjében. Ezt hangsúlyozta Tóth Ákos, a klub sportigazgatója is.

– Ahogy azt mindig is vallottuk, a mi célunk az, hogy a magyar tehetségeket megtaláljuk, felépítsük, majd mindannyiunk közös megelégedésére idővel magasabb szintre segítsük, ezzel is értéket teremtve a kecskeméti és a magyar futball számára. Fontos természetesen, hogy eljöjjön a megfelelő ideje annak, hogy szakmailag és anyagilag is visszautasíthatatlan ajánlat érkezzen minden fél számára. Ez most megtörtént. Szűcs Kornél nem az első, és reméljük, hogy nem is az utolsó lesz a sorban, aki a KTE-ből indulva jutott el egy nívós külföldi bajnokságba. A Championship rengeteg élvonalbeli ligát is fényévekkel előz meg lehetőségeit tekintve, nem véletlen hívják a világ legerősebb másodosztályú bajnokságának, mely egyben a Premier League előszobája is. Nem sok játékosnak adatott meg, hogy az NB I-ből oda tudjon igazolni, éppen ezért is különösen nagy szó ez a klubváltás, nem csak a KTE, hanem az egész magyar futball számára. Kornél egy rendkívül tehetséges, fejlődni képes és akaró labdarúgó, akiről emberileg is csak a legjobbakat mondhatom el. Biztos vagyok benne, hogy ez neki még nem a végállomás, nagyon sok sikert kívánunk neki az egész klub nevében – mondta Tóth Ákos sportigazgató.