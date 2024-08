A második félidőben az ETO próbált még nagyobb elánnal előre menni, ami lehetőségekkel is párosult. Lukic többször is próbálkozott, de Kersák több alkalommal is kifogott rajta, ezek közül a legnagyobb védés az 56. percben fűződött a nevéhez, amikor bal külsővel célozta az ellenfél támadója a hosszút. A 64. percben hazai meccslabda adódott, Lukács megint a félpályától indult meg, de centikkel a jobb alsó mellé gurított. A győriektől aki élt és mozgott, gyakorlatilag előre ment már a hajrában, a 88. percben Kersák a meccs védését mutatta már be, amikor Skvarka tüzelt néhány méterről. A győriek törekvései végül gólt hoztak, az öt perces hosszabbítás kezdetén Diarra lőtte ki 16 méterről a kapu bal oldalát (2-1). Az utolsó perceket viszont sikerült kivédekezni, így maradt a 2-1.

Kecskeméti TE – ETO FC Győr 2-1 (2-0)

Kecskemét, 2702 néző. V: Derdák (Szécsényi, Ország)

KTE: Kersák Májer (Nagy K. 64.), Szabó A., Belényesi, Katona, Zeke – Nikitscher, Vágó, Kovács B. (Meszhi 46.) – Pálinkás (Derekas 88.), Lukács (Helmich 78.). Vezetőedző: Szabó István

ETO: Petras – Albion, Szépe, Boldor, Csontos (Vianna 46.) – Skvarka, Tóth R. (Bitri 91.) – Vera (Diarra 46.), Sahli (Bánáti 72.), Gavric – Lukic (Farkas B. 72.). Vezetőedző: Borbély Balázs