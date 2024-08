Kecskeméten viszonylagos nyugalomban indult el a nyári munka, többségében kiegészítő emberek távoztak, akiket igen gyorsan pótolni tudtak. Ritka pillanat volt tehát, hogy a keret szinte egyben kezdte meg a munkát, ez a KTE esetében is nagy szó.

Tóth Ákos, a KTE sportigazgatója

Fotó: KTE

– Nagyon ritka alkalom az egy csapat életében, hogy már a felkészülés első napján szinte teljesen készen van a kerete. Tudtuk, hogy kire számítunk mindenképpen, így a csapat magja egyben maradt, a kölcsönjátékosok ugyan távoztak, de ennek kapcsán korábban megszületett a döntés, a pótlásukat is összességében megoldottuk a nyári kezdésre. Lesz még mozgás ettől függetlenül a keretben, akár érkező, akár távozó. Van még feladatunk, minden csapatrészbe keresünk megfelelő erősítést, ugyanakkor kapkodni nem akarunk – mondta a sportigazgató az átigazolási piac várható fejleményeiről.

Tóth Ákos az érkezők kapcsán is elmondta eddigi benyomásait, vannak olyanok is, akik hosszú sérülés után lehetnek újra fontos láncszemek a csapatban.

– Kezdjük rögtön azzal, hogy újra bevethető Nagy Krisztián. Játékosként és karakterként is nagyon fontos tagja a csapatnak és az öltözőnek, s noha tisztában vagyunk vele, hogy türelmesnek kell lennünk vele, már a jelenléte is sokat ér, akkor is, ha nem fog rögtön rendre 90 percet játszani. Örülök, hogy a nyitányon már újra ott lehetett a pályán. Nikitscher Tamás ugyan az előző szezon végén visszatért, de fizikálisan kellett még neki ez a nyári alapozás ahhoz, hogy tényleg top állapotba kerüljön, így csak most fogjuk igazán azt kapni tőle, ami benne van. Kotula Máté a bal oldalon jelenthet új alternatívát, míg Papp Milán a védelem közepén. Mindketten jó korban vannak, tele vannak bizonyítási vággyal, pontosan olyan profillal rendelkező játékosok, akik illenek a filozófiánkba. Kovács Barnabást részben Horváth Krisztofer helyére is igazoltuk. Más típusú futballista, más erősségei vannak, de jól illik a csapatunkba. Nagy lehetőséget látunk benne. Pálfi Kristóf a jövő embere, de az NB III-ban folyamatosan védhet majd, illetve végig az NB I-es kerettel fog dolgozni, míg Vattay Márton noha csak 2005-ös születésű, korához képest érett és bátor játékot nyújt már most a középpályán. Fontosnak tartom azt is, hogy a jelenlegi keretben nincs kölcsönjátékos, tehát immáron mindenki a KTE értéke, sikerült stabilizálnunk egy kitűnő alapot két esztendő alatt – mondta Tóth Ákos.