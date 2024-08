A Ferencváros nagy fölénnyel nyerte meg az előző bajnokságot is, és a zöld-fehérek csak tovább erősödtek a nyár során. Pascal Jansen vezetőedző érkezésével több minőségi labdarúgó is csatlakozott, az FTC gyakorlatilag két azonos képességű csapatot is könnyedén ki tud állítani, rotálás esetén tehát nem feltétlen élvez nagy előnyt a KTE.

Szabó István, a KTE vezetőedzője

Fotó: Bús Csaba

A nemzetközi kupában a walesi TNS nem is okozott gondot, a hazai 5–0 után idegenben megerőltetés nélkül is 2–1-re nyert az FTC. Mivel az első fordulóban a DVSC elleni bajnokijuk halasztásra került, ez lesz a Fradi első bajnokija ebben az idényben. Kérdés persze, hogy a kimondottan a Bajnokok Ligája csoportkörét megcélzó magyar bajnok, mennyire forgatja csapatát, hiszen a jövő héten a dán Midtylland elleni selejtező sorsdöntő lehet a nemzetközi terveket illetően. Egy dolog biztos, ha így is döntenek a hazaiak, rosszabb labdarúgókkal akkor sem találkoznak a pályán a kecskemétiek.

A KTE a Fehérvár elleni 0-0-os döntetlennel kezdte az idényt, a védekezése tehát nem működött rosszul a lila-fehéreknek. Ez kulcskérdés lehet a Groupama Arénában is, ahova nem nyerni járnak a csapatok. Szabó István Banó-Szabó Bencére hosszú ideig nem számíthat, de ahogy azt Tóth Ákos sportigazgató a héten hírportálunknak is elmondta, a KTE-nél még nincs kész a keret, távozó és érkező oldalon is történni fognak még fejlemények.

A KTE hazai pályán az utóbbi két évben rendre meglepte és legyőzte az FTC-t, de most idegenben kellene bizonyítani. A lila-fehérek nem értek el egyébként rossz eredményeket az említett időszakban, hiszen 2023 februárjában 1–1-es döntetlennel tértek haza, mit alighanem a szurkolók ismét aláírnának, emellett egy 1–0-os és egy 2–0-os vereség született még.

Szabó István elmondta, a szervezettség kulcskérdés

– Két mérkőzését láttuk eddig a Ferencvárosnak, mely új edzővel, új elképzelések mentén vágott neki ennek az idénynek. Véleményem szerint ezek az elképzelések jók és működnek, mindenki láthatta, milyen magabiztosan vették az első akadályt a BL-selejtezőben. Kreatív és bátor támadójátékot mutattak, főleg hazai pályán. Az FTC tele van olyan játékosokkal, akik bátran egy az egyeznek, nehéz egy-egy embert külön biztosítani. Az ország legjobb csapatáról beszélünk, évről évre magabiztosan nyerik a bajnokságot, mivel az idény elején járunk, tele vannak energiával is, amihez a jó eredmények plusz töltetet adnak. Akárki is megy a Groupama Arénába, nem számít a mérkőzés esélyesének. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy feltartott kézzel lépünk pályára, szeretnénk borsot törni ellenfelünk orra alá, ehhez a saját stílusunkban kell futballoznunk. A saját stílusunk stabil, szervezett védekezést jelent, gyors átmenetekkel, hiszen nem titok, az Ferencváros otthon irányítani, dominálni akar az első perctől kezdve. Egyénileg is rendkívül komoly minőséget képviselnek, így nekünk csapatként kell megnehezítenünk a dolgukat – mondta Szabó István.

Az FTC–KTE bajnoki szombaton 19 óra 45 perckor kezdődik a Groupama Arénában.