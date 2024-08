Ahogy arra számítani lehetett, a hazai csapat igyekezett magához ragadni a kezdeményezést, de a fiatalok szervezetten vették fel a harcot. Kevés igazán nagy helyzet adódott a találkozó során, szünetig ezekből nem is született gól. A második félidőben is éretten futballozott a csapat, azonban a 62. percben egy büntetőből végül feltörte a reteszt a Martfű, Pintér vette be Pálfi kapuját (1–0). A másik oldalon Gerhát kapuja érintetlen maradt, így a hazaiak végül szoros találkozón otthon tartották mindhárom pontot.

A KTE II. kikapott Martfűn

Fotó: Nyitray András

– Fontos volt, hogy a kupa búcsú után itthon tartsuk a három pontot, az egy góllal megnyert meccsek mindig a legértékesebbek. Örülök, hogy már a második bajnoki találkozónkon maradt érintetlen a hálónk – mondta Koncz Zsolt, a Martfű vezetőedzője a mérkőzést követően.

– Csalódott vagyok, mert az egy pontra maximálisan rászolgáltunk volna. Két nagyobb helyzete adódott tulajdonképpen mindkét csapatnak, de ezek kimaradtak, összességében végig partnerei voltunk a Martfűnek, fiatalságunk ellenére kifejezetten éretten játszottunk. Igazán azért vagyok csalódott, mert az első félidőben véleményem szerint nem kaptunk meg egy büntetőt, ugyanakkor a másik oldalon egy olyan szituációban ítéltek azt, ami még csak nem is biztos, hogy a tizenhatoson belül történt. Ez jelen esetben vereséget jelentő gólt hozott, de csak ismételni tudom magam, minden dicséretet megérdemel a csapatom, mert nagyon jól álltak bele a játékosok ebbe a meccsbe – értékelt Virágh Ferenc vezetőedző.

A „kis” KTE vasárnap 11 órás kezdéssel az ESMTK ellen folytatja a Műkertvárosi Sportcentrumban, a belépés szokás szerint ingyenes lesz a mérkőzésre.

Martfű LSE – Kecskeméti TE II. 1–0 (0–0)

Martfű. V: Dobai (Vrbovszki, Varga L.)

Martfű: Gerhát – Laczkó (Ladányi 84.), Balla, Kriska (Ficsor 46.), Székely, Pintér, Kasik (Kanálos 84.), Prozlik (Hevesi-Tóth 63.), Vincze, Asztalos, Desnica (Zsíros 84.). Vezetőedző: Koncz Zsolt

KTE II.: Pálfi – Molnár M., Goretich (Balis 84.), Harmati, Kovács P., Murár (Kárpáti 71.), Artner, Ruzsa (Nagy B. 71.), Czenky (Balla D. 84.), Horváth A., Puskás Z. (Keindl 87.). Vezetőedző: Virágh Ferenc

Gól: Pintér (62. – büntető)