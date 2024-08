Virágh Ferenc ezúttal is túlkoros visszajátszók nélküli csapattal állt fel, a rutinosabb BKV pedig gyakorlatilag első helyzetéből be is vette a kaput.

Pont nélkül maradt a "kis" KTE

Fotó: Nyitray András

A bal oldalon vezetett akció végén a beadásra Nagy érkezett a 14. percben (0-1). A félidő közepéig kevesebb esemény történt, Artner lövését Horváth fogta magabiztosan, illetve a másik oldalon Pálfi kapuja mellett ment el egy vendég lövés. A játékrész közepén aztán néhány perc alatt megpecsételődött a a KTE II. sorsa, előbb a 28. percben egy hosszú indítással Nagy törhetett ismét a kapura jobbról, és ki is lőtte a hosszút, majd nem sokkal ezután Kerék növelte háromra az előnyt (0-3).

Szünetben cserékkel próbált lendíteni csapata játékán Virágh Ferenc, és ez gyorsan gólt is hozott, egy pontrúgás után visszafejelt labdát Horváth András sarkazott közelről a hálóba (1-3). A szépítés után belelkesedtek a fiatalok, Artner átlövése a jobb alsó mellett ment el, de gyorsan lehűtötte a kedélyeket a BKV. Pálfi ugyan előbb ziccert fogott, de nem sokkal ezután Bartha hatalmas gólt vágott a jobb felsőbe (1-4). A folytatásban újabb gól nem született, így nem sikerült a pontszerzés a „kis” KTE-nek.

– Sajnos az első félidőben nem voltunk egy súlycsoportban ellenfelünkkel, fordulás után már jobban néztünk ki. Egyelőre itt tartunk, hiányzik a megfelelő rutin, ami csak a mérkőzésekkel jön. Fiatal csapat vagyunk, dolgozunk, fejlődünk minden egyes edzéssel és mérkőzéssel, ehhez viszont idő kell. Az pozitívum, hogy a 2006-os és 2007-es játékosok biztató teljesítményt nyújtottak a második félidőben – értékelt Virágh Ferenc.

Kecskeméti TE II.–BKV Előre 1–4 (0–3)

Kecskemét. V: Dobai (Szabó R., Huszár).

KTE II.: Pálfi – Jászai-Deák, Goretich, Kovács P., Murár (Balis 57.), Artner, Ruzsa (Horváth A. 46.), Kovács K. (Varga M. 67.), Czenky (Balla 46.), Szabó Cs. (Harmati 46.), Szamosi. Vezetőedző: Virágh Ferenc.

BKV: Horváth G. – Reizer, Forgács, Szabó N., Bartha (Klein 77.), Nagy B. (Dinawi 68.), Madarász (Takács 77.), Knolmár, Kesselbauer (Ihos 80.), Mile (Kőrösi 68.), Kerék. Vezetőedző: Balogh Béla.

Gól: Horváth A. (52.) ill. Nagy B. (14., 28.), Kerék (32.), Bartha (56.).