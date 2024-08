Már az első percektől nagy elánnal kezdett a KTE tartalék, a 7. percben máris jött a vezető gól.

A KTE fiataljai, Vattay Márton és Kovács Kolos elemükben voltak

Fotó: Nyitray András

Vattay szerzett labdát, majd bátran elindult, végül a balján érkező Kovács Koloshoz passzolt, aki okosan lőtt aztán a hosszú alsóba (1-0). Ezután a Honvéd igyekezett felpörögni, Somogyi révén a kapufát is megzörgették, majd Pálfi fogott ziccert. Az ivószünet előtti utolsó megmozdulás újabb kecskeméti gólt hozott, Kotula adott be balról, a védő elvétette a labdát, amit így Vattay egy átvétel után el is lőtt a kilépő Dúzs felett (2-0). A félidő ezt követően kevesebb eseményt hozott, de az utolsó percben ismét hazai gól született, Kovács Kolos erőszakosan ment utána egy elpasszolt labdának, megszerezte, majd leadta Vattaynak, aki jó 20 méterről kilőtte a kapu jobb oldalát (3-0).

A második félidő is a „kis” KTE akarata szerint kezdődött, több átlövéssel is próbálkoztak a hazaiak. Az 57. percben nagy szépítési sansz adódott a kispestiek előtt, de Pálfi a büntetőt is védte. A hajrában tovább nőhetett volna a különbség, de Goretich és Artner is csak kapufáig jutott.

– Sokszor beszéltünk arról, hogy a kellő tapasztalat még hiányzik a csapatomból, de most mégis mi futballoztunk rutinosabban. Ez ki is jött a pályán, igaz, ennek a teljesítménynek már a múlt héten is voltak jelei. Ebben a formában bárkivel fel tudjuk venni a versenyt véleményem szerint. Jól álltunk bele a mérkőzésbe, a meleg ellenére is nagyon jó tempót diktáltunk, főleg az első félidőben. Mindenkinek jár a dicséret, mert magabiztos győzelmet arattunk, de a 2006-os Pálfi Kristófot kicsit mégis külön megemlíteném, mert az első félidőben is voltak fontos védései, a másodikban pedig megfogott egy tizenegyest, amivel tulajdonképpen megakadályozta azt, hogy a Honvéd visszajöjjön a meccsbe – értékelt Virágh Ferenc, a KTE II. edzője.

Kecskeméti TE II. – Budapest Honvéd FC II. 3-0 (3-0)

Kecskemét, 150 néző. V: Bálint (Németh, Jávorka)

KTE II.: Pálfi – Harmati, Kovács P. (Balla 85.), Murár (Bocskay 63.), Artner, Kotula, Kovács K. (Kárpáti 79.), Czenky (Molnár M. 63.), Vattay (Goretich 79.), Polyák, Szamosi. Vezetőedző: Virágh Ferenc