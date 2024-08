Pénteken az újonc Győr a Debrecent fogadja, mely így ugyancsak először lép pályára ebben az idényben. Az ETO a javítás reményében készül első hazai meccsére visszatérése után, hiszen legutóbb 2–1-re kikapott a Nyíregyházától. A két együttes az élvonalban nagyon régen találkozott utoljára, hiszen a győriek 2015-ös kizárásuk után idén nyáron jutottak vissza az NB I-be.

A KTE aligha lenne elégedetlen az egy ponttal az FTC ellen

Fotó: Bús Csaba

Szombaton további három találkozóval folytatódik a forduló, elsőként a Fehérvár fogadja a Diósgyőrt. Mindkét együttes döntetlennel kezdett a rajton, a Vidi Kecskeméten játszott 0–0-t, míg a miskolciak otthon a Paks ellen 2–2-t. A Fehérvár nincs könnyű helyzetben, hiszen szerda este játszotta a Sumqajit elleni visszavágót, melyen 0-0-os döntetlennel harcolta ki a továbbjutást. A gondot elsősorban az okozza, hogy az egyébként is szák kerettel rendelkező gárdából Ominger sérülése miatt dőlt ki, míg Schön Szabolcs várhatóan külföldre igazol.

Este párhuzamosan két mérkőzés is zajlik. A címvédő FTC a Kecskeméti TE-t fogadja majd első idei bajnoki mérkőzésén. A Ferencváros otthon nagyon komoly erőt képvisel, s noha a KTE az utóbbi két évben hazai pályán rendre meglepte a FTC-t, a Groupama Arénában azért mindig a zöld-fehérek az esélyesebbek, akárki is legyen az ellenfél. A kecskemétiek persze aligha érkeznek feltartott kézzel, 2023 februárjában egy pontot el is hoztak a fővárosból. A másik esti mérkőzést az első forduló győztesei vívják, a ZTE-t a hajrában legyűrő MTK a Nyíregyházát fogadja. Kérdés az, melyik csapat tudja esetleg megőrizni hibátlan mérlegét két kör után is.

Vasárnap újabb két párhuzamosan zajló mérkőzéssel zárul a forduló programja, a tavalyi ezüstérmes Paks az első körben a Puskás Akadémiától 2–1-re kikapó Újpestet látja vendégül, míg a felcsútiak a Zalaegerszeget fogadják a Pancho Arénában.

A 2. forduló programja:

08.02. (péntek): Győr–DVSC 18 óra 50 perc.

08.03. (szombat): Fehérvár–DVTK 16 óra, FTC–KTE 19 óra 45 perc, MTK–Nyíregyháza 19 óra 45 perc.

08.04. (vasárnap): Paks–Újpest 18 óra 50 perc, Puskás AFC–ZTE 18 óra 50 perc.