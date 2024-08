A Sportoló Nemzet Program elsősorban azokat szeretné megcélozni, akik az amatőr sportban tevékenykednek, illetve oda bevonhatóak. Több célja is van a kezdeményezésnek, egyrészt szeretnék, ha az egészséges életmódot napi rutinná tennék minél többen, másrészt egy közösségi élményt akarnak adni vele, ami kedvezményekkel is járhatna.

Ivkovicné Béres Tímea a közösségi élményt erősítené a programmal

Forrás: Rádió 1 Gong

– A sportért felelős államtitkárság indította el ezt a programot, melynek kiváltó oka tulajdonképpen az, hogy Magyarország sport nagyhatalomként tekint magára, melyet az olimpiai sikerek is megerősítettek a közelmúltban, hiszen a magyar sportolók remek eredményeket értek el. A program azokat célozná meg, akik az amatőr, illetve a közösségi sportba vonhatóak be, vagy már tevékenykednek benne. Az egészséges, aktív életmódra kívánjuk őket buzdítani, amit egy olyan közösségben élhetnek meg, amire a mai világban nagy szükség van véleményem szerint. Fiatalokat és időseket is szeretnének bevonni, hogy tényleg egy élethosszon át tartó program részei lehessenek. Sok partner találtunk ehhez már Kecskeméten, akik szívesen csatlakoznak, ezzel egy összefogást is teremtve a városban. A program egy tagságot is kínál, mindenkit arra buzdítok, hogy a Sportoló Nemzet oldalán igényeljen kártyát, mely később kedvezményekre is feljogosít majd. Ez egyelőre Budapest központú, de már dolgozunk azon, hogy Kecskeméten is működjön, akár sportlétesítményekre érvényesen, akár eseményekre – mondta Ivkovicné Béres Tímea az első egyeztetés után.

Konkrét eseményeken is szeretnék a programot széles körben megismertetni, szeptemberben az Európai Sporthét keretein belül többek közt, ahol az érdeklődők a nekik tetsző mozgásformákat is kipróbálhatják akár.

Ivkovicné Béres Tímea (jobbra) a közösségi élményt erősítené a programmal

Fotó: Bús Csaba

– Akik most akarják felfedezni a mozgás örömét, azokat külön is hívjuk, érdemes bekapcsolódni, hiszen egyrészt a nemzeti öntudatot, másrészt az egészséges életmódot is segíti ez a tagság. A Magyar Sport Napján már tartottunk egy rendezvényt, melyen nagy tömeget tudtunk megmozgatni, de az Európai Sporthét keretein belül is ismertetni szeretnénk a programot. Több sportszervezet, illetve sportág is megmutathatja magát, itt mindenki megtalálhatja a neki tetsző mozgásformát. Szeptember végére tervezzük a kecskeméti eseményt az Atlétika Centrum területére, melyhez reményeink szerint a Neumann János Egyetem is csatlakozik majd. Itt lehetőség lesz körforgás szerint több sportágat is kipróbálni majd – tette hozzá Ivkovicné Béres Tímea.