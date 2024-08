Eredetileg az augusztus 24-25-i hétvégén rajtolt volna el a 2024/25-ös bajnokság a Bács-Kiskun vármegyei bajnokság harmadosztályának a Közép csoportjában – akárcsak a többi osztályban és csoportban –, két csapatot, a Tabdit és a Tiszaugot azonban kizárták a bajnokságból, így mindössze tizenegy csapat maradt a mezőnyben. Ebben a csoportban a létszám előzőleg is páratlan volt, tehát az eredeti program szerint is minden héten lett volna egy szabadnapos csapat. Most, hogy még két klub kiesett, az eredeti sorsolás alapján elméletileg olyan hétvége is akadna az őszi idény során, amikor három szabadnapos csapat is figyelhetné tétlenül a többiek viaskodását. Minden bizonnyal ennek az elkerülése érdekében új sorsolást készített a Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság versenybizottsága.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

A bajnokság a Közép csoportban csak a szeptember 7-8-i hétvégén indul, az első forduló párosítása a következő:

Szeptember 7., szombat, 16.30: Kecel FC II.-Balotaszállás FC, Bócsai SE-Tiszasasi FSE, Soltvadkerti TE Soltút-Jászszentlászlói SE, Kisszállási SC-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE.

Szeptember 8., vasárnap, 16.30: Akasztó FC II.-Kunfehértó KSE.

Az első fordulóban a Kiskőrösi LC II. lesz szabadnapos.