Hét év után a külső szemlélők számára váratlanul, a bajnokság első fordulóját követően lemondott Kohány Balázs, az Anda Kalocsa FC vezetőedzője. A klub közleményben tudatta a közvéleménnyel a hírt, amelyben egyúttal azt is bejelentették, hogy keresik a megoldást, de amíg nem találják meg Kohány Balázs utódát, addig a pályaedző, Nádasdi Gergely veszi át a vármegyei első osztályú csapat irányítását.

Kohány Balázs még a Kalocsa edzőjeként jegyzetel Nádasdi Gergely, a pályaedző társaságában

Fotó: Anda Kalocsa FC

– A döntésem indoklását azzal kezdeném, hogy nem a hétvégi vereség miatt, tehát nem hirtelen felindulásból hoztam meg ezt a döntést, inkább úgy mondanám, hogy egy korábban indult folyamat tetőzött – kezdte a válaszát az okokat firtató kérdésre Kohány Balázs. – Már hét éve én vagyok a csapat edzője. A jelenlegi keretben szinte mindenki az én kezem alatt lett felnőtt játékos, nagyon sok játékossal régóta együtt dolgozom tehát, és egyre inkább az volt az érzésem, hogy egy kicsit elfáradt ez a kapcsolat, mármint az edző és a kerete közti kapcsolat. Már tavaly is éreztem ennek jeleit a felkészülés alatt is. Az elveszített kupamérkőzés és az elveszített első bajnoki után azt a következtetést vontam le, hogy a klub számára hasznosabb lenne, ha most történne egy váltás a szakmai vezetésben. Jómagam is egy kicsit belefáradtam, ugyanakkor úgy érzem, hogy egyértelműen új impulzusra van szüksége a csapatnak. A nyáron sikerült megerősíteni a gárdát, nem rossz a keretünk, és az eredményesség tekintetében a véleményem szerint egy edzőváltással többet ki lehet hozni ebből a társaságból.

Adódik a kérdés, hogy a vezetőség azonnal elfogadta-e a lemondást, vagy igyekeztek győzködni a mestert, hogy maradjon.

– A vezetőség nem szerette volna, hogy sokáig húzódjon a bizonytalanság. Egy teljes napot rászántak arra, hogy győzködjenek, hogy csináljam tovább, de világossá tettem a vezetőség tagjai számára, akikkel kiváló viszonyban vagyok, részemről ez egy határozott döntés. Amibe az is belejátszik, hogy napokon belül megszületik a kislányom, és őt és a családot most minden és mindenki elé helyezem.

A labdarúgástól nem szakad el teljesen, de új kihívásokat nem keres.