Közleménnyel fordult a kiskunmajsai szurkolókhoz a Kiskunmajsai FC vezetősége, a közleményt Á. Fúrús András elnök, Mózer Csaba alelnök és Felföldi Ferenc titkár jegyezte. A közlemény egy igen szomorú fejleményt hoz a kiskunmajsai szurkolók és a semleges, a vármegyei focit kedvelő drukkerek tudomására, mégpedig azt, hogy a Kiskunmajsai FC nem indít felnőtt csapatot a 2024/25-ös bajnokságban.

A Kiskunmajsa a tavaly őszi, nyárlőrinci mérkőzésen

Fotó: Szentirmay Tamás / archív-felvétel

A közleményből kiderül, hogy a komoly nehézségek már a tavalyi bajnokságban megkezdődtek.

– A 2023/24-es szezont huszonnégy fős kerettel kezdte meg a csapatunk, de sajnos már a bajnoki rajt időpontjában is voltak olyan meghatározó játékosaink (Csikós Tamás, Csupity István, Szikora József), akik hosszú időre kiestek a játékból. A bajnokság előrehaladtával példátlan sérüléshullám fosztotta meg a minőségi játékosoktól a csapatot (Gilicze Bence, Bognár Bence, Szikora Tamás, Ács Gergő, Szőke Patrik.) így összesen nyolc fő esett ki Kis Péter edző keretéből, ez pedig kis híján egy teljes kezdőcsapatot tesz ki. Közülük többen olyan hosszú felépülést igénylő sérülést szenvedtek, amellyel sajnos a 2024/25-ös idény első felére sem tudnak játékra alkalmas formába kerülni, így nincs realitása hogy be tudnának csatlakozni az aktív munkába.

Az így rendelkezésre álló keretből is rendszeresen adódtak hiányzók például tanulmányok folytatása, munkahelyi elfoglaltságok, apróbb sérülések, eltiltások miatti úgynevezett igazolt hiányzások, így pedig nagyon nehéz volt már a mérkőzéskeret összeállítása is a vezetőedző számára.

Pozitív fejlemények még a pokolian nehéz helyzetben is voltak, mégpedig olyan jellegek, amelyek a pillanatnyi borús helyzetben a jövő reményére is utalhatnak, az utánpótlás ugyanis teljes gőzzel működik Kiskunmajsán.

– A bajnokság második felében, a 16. évük betöltését követő pillanattól a felnőtt csapathoz csatlakozó két nagyon tehetséges, a mérkőzéseken rendre lehetőséget kapó, remek teljesítményt mutató fiatal játékosunk, Törőcsik Zsombor és Jójárt Csanád üde színfoltjai voltak a kicsit megtépázott játékoskeretnek és jó példával szolgálhatnak az őket követő fiataljaink számára.