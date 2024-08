Márpedig ez a mérkőzés igazi presztízsmeccsnek ígérkezik, nem csak azért, mert szomszédvári rangadó – ilyen egyébként is bőven akad a vármegyei kupában, miután a csapastokat területi alapon sorsolták össze –, hanem azért is, mert a Kunfehértónan nem egy olyan játékos van, aki ex-kiskunhalasinak számít. Ezt a feltételezést Grácz Roland, a kunfehértóiak csapatkapitánya is megerősítette, aki rövid fejtörést követően nem kevesebb, mint tizenegy olyan, jelenleg a Kunfehértót erősítő játékost sorolt fel, aki korábban a Kiskunhalas csapatában is szerepelt.

Tavaly is találkozott a két csapat a kupában, akkor Kunfehértón, és azt a mérkőzést 5-1 arányban a Kunfehértó nyerte. Tulajdonképpen csak azt tekintve meglepetésre, hogy a Kunfehértó akkor is a harmadosztályban szerepelt, a Kiskunhalas pedig másodosztályú csapatként állt ki a meccsre. Csak azt tekintve tehát, hogy melyik csapat melyik osztályban szerepel, borult a papírforma, de a realitásokat tekintve – tudható volt, hogy a Kiskunhalas erősen foghíjas kerettel tud nekimenni a bajnokságnak – igazából nem volt a Kunfehértó továbbjutása meglepetés. Hasonló a helyzet az idei esztendőben is, bár Kiskunhalason annyi változás történt, hogy egy kicsit bővebb kerettel tudnak nekivágni a bajnokságnak, továbbra is azzal a Kuhn Róberttel a kispadon, akiről a leendő halasi sikerek éveiben el lehet majd mondani, hogy a nehéz időkben sem hagyta cserben a csapatot.