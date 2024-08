A találkozót délután fél hatra írták ki, de még így is nagy melegben végezték el a kezdőrúgást. Az első negyedóra tapogatózó játékkal kezdődött, mintha a csapatok nem ismerték volna egymást. Persze változások történtek mind a két egyesületnél. Tizenkilenc percet kellett várni az első hazai komoly akcióra, de abból már gól is született. Talán mindenki beadást várt, amikor Oldal Tibor a bal oldalon, a tizenhatos közelében felnézett, de nem középre adott, hanem a jobb felső sarokba emelte a labdát 1–0. Három perccel később ismét közelről Oldal előtt adódott lehetőség, de Bogdán lábbal tudta hárítani a lövését. Nem sokkal később Kanyó élesen adott be, Tóth Benedek alig maradt le róla, pedig becsúszva, bevetett mindent. Nem sok idő telt el az újabb kiskunfélegyházi gól eléréséig. Bal oldalról végezhetett el szabadrúgást Kanyó, a tizenhatos magasságából. A laposan belőtt labdába Oldal tette bele a lábát, ahonnan a kapuba pattant 2–0. A 34. percben egy szép hazai jelenet játszódott le, aminek a végén ismét a kecskeméti hálóba jutott a labda. Jobb oldalról félmagasan lőtték be a labdát, Urbán pedig kapásból, a tizenegyes pont magasságából, hatalmas gólt lőtt 3–0. És ezzel még nem ért véget az első félidei félegyházi gólgyártás, amiben ismét Oldal játszotta a főszerepet. Jobb oldalról belőtt labdát, mesteri módon, sarokkal juttatta a kapuba 4–0.

Régi igazi arcát mutatta a Félegyháza a KLC ellen

Fotó: Szentirmay Tamás

A második félidőben kicsit visszavett a játékából a Kiskunfélegyháza, de még így is ők játszottak mezőnyfölényben. Sok passzos játékukkal kapujuk elő kényszerítették a KLC-t akik nem tudtak mit kezdeni ezzel a játékkal. A hazaiak nem sürgették az újabb gólt, de azért a második félidőben is betaláltak. A 72. percben Kurgyis lefutotta a védőjét, a tizenhatoson belül még csinált két cselt, majd megnézte a bal alsó sarkot. Labdája talán be is ment volna a kapuba, de Tóth Benedek besegítette. 5–0.

Ezen a mérkőzésen régi arcát mutatta a Kiskunfélegyháza. Végig tudatosan, sok passzos játékkal uralták a mérkőzést. Ha jobban összpontosítanak, akár nagyobb arányú győzelmet is arathattak volna. A fiatal kecskeméti csapat nem vallott szégyent. A mérkőzés végéig próbálták tartani magukat, de ezen a találkozón, bármelyik vármegyei első osztályú csapatot is nehéz feladat elé állította volna a Kiskunfélegyháza.