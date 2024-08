A kerekesek a versenyre való taktikai felkészülést, valamint az edzések egy részét közösen csinálják.

Mivel amatőr sportról van szó ezért a finanszírozás önerőből történik, viszont a mostani VB esetében melléjük álltak kecskeméti vállalkozások, akik segítették őket a világbajnokságon való részvételben.

A kecskeméti bringások autóval mennek Dániába, a TT verseny augusztus 29-én, a csapatverseny pedig 30-án lesz.

A két versenyző szerint erőfeszítéseik üzenete az egészséges életmód és az, hogy soha nem késő elkezdeni. Ők 40 éves koruk körül kezdték el a bringázást versenyszerűen. Emellett azt is üzenik eredményeikkel, hogy a kitartás meghozza gyümölcsét, és elérik a kitűzött céljaikat, mivel szinte semmi sem lehetetlen, csak kell hozzá egy jó terv. És persze a tervet végre is kell hajtani. Ők pedig ezen dolgoznak. – Ha ennek eredménye nem a dobogó, hanem az, hogy példánkat mások is követik, már akkor is megérte – vallják a kecskeméti versenyzők.