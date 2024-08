Szűcs Kornél játékjoga iránt a héten konkrét ajánlatot kapott a KTE külföldről. A tárgyalások azóta előrehaladott fázisba kerültek, így a védő nem lépett pályára az FTC ellen, ahogy a sérült Banó-Szabó Bence és Papp Milán sem. Szabó István két helyen változtatott a nyitányhoz képest, Lukács helyett Helmich, Szűcs helyett Májer kezdett.

Egy góllal jobbnak bizonyult az FTC

Fotó: Réti Attila

Ahogy arra számítani lehetett, a hazaiak kezdeményezőn léptek fel, többet birtokolták a labdát, míg a KTE a kontrákban bízott. Az FTC főleg a védővonal mögé próbálta bejátszani a labdákat a jó ütemű megindulásokban bízva, ezeket a mérkőzés első szakaszában jól reagálta le a vendég védelem, így nagyobb helyzet nem alakult ki egyik oldalon sem. A hazai labdabirtoklási fölény ellenére, némileg a semmiből jött a vezető gól a 22. percben, egy hátul eladott labdából Tarore törhetett kapura, első helyzetét gólra is váltotta a Ferencvárosnak (1–0). A gól után gyorsan jött az újabb lehetőség, de Maiga fejesét Kersák hárította. A folytatásban főleg Májer révén próbálta megbontani a hazaiak jobb oldalát a KTE, amikor erre lehetőség adódott, helyenként ez sikerült, de komolyabb helyzet nem alakult ki belőle. A 35. percben Owusu tekert éles szögből, de alaposan fölé, majd a 38. perben a másik oldalon Kovács Barnabás próbálkozott 18 méterről a védő mellől, Dibusz azonban a helyén volt. A félidő hajrájában egy elé pattanó labdát Rommens tűzött még rá kiszorított helyzetből, csak az oldalhálót találta el.

Szünetben Szabó István előre frissített, Pálinkás helyére Lukács érkezett. Szinte azonnal egyenlíthetett is volna a beálló támadó, mert az 53. percben Vágó szerzett labdát, Lukács 15 méterről jobbal tekert, de a bal felső mellé. Bátrabban futballozott ekkor a KTE, Kovács is labdát tudott szerezni a Fradi tizenhatosa előtt, de beadása Dibusz kezében halt aztán el. Alig egy óra telt el, amikor a hazaiak hármat is cseréltek, a padról is válogatott játékosok érkeztek Romdhan és Botka személyében. Szabó István is frissített, Meszhi és Zsótér érkezett. Az utolsó húsz perc Owusu ápolásával indult, aki összefutott Májerrel, s bár mindketten fogták a fejüket, a hazai támadónak fájt ez jobban, aki a vállát fogta. Helyére érkezett is Civic. A 74. percben Lukács fejelt Májer beadása után, de nem volt benne erő, annál inkább a másik oldalon Civic balról rátűzött labdájában, de Kersák lábbal védett. A hajrára érkezett még Nagy Krisztián, illetve Vattay Márton személyében egy fiatal is debütált az NB I-ben. A hajrára érthetően sokkal jobban kinyílt már a KTE, a 86. percben Katona fejese kevéssel kerülte el a kaput. A hajrában még az FTC előtt is adódott sansz, de Kersák kivédte Romdahn lövését, így maradt az 1–0.