A két együttes múltja igen egyszerű sormintát követ, a házigazda mindig legalább pontot, vagy pontokat szerzett ebben a párosításban. A kivétel erősíti persze a szabályt, a KTE egy alkalommal győztesen térhetett haza Miskolcról, igaz, nem mostanában történt ez. 2011 nyarán, tehát szinte napra pontosan 13 éve született lila-fehér siker idegenben, akkor Tököli Attila és Sindou Dosso góljai értek három pontot a 2–1-es siker alkalmával.

A KTE kapitánya, Vágó Levente (jobbra) bátor játékot vár

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A két együttes hosszabb szünet után a 2020/2021-es NB II-es idényben találkozott újra, akkor rögtön nagyon éles csatát vívva a feljutásért. Bár a DVTK számított akkor toronymagas esélyesnek, mégis a KTE futott be végül a második helyre, a miskolciak egy évvel később tudtak így csatlakozni az NB I-es mezőnyhöz. Akkor a DVTK otthonában 1–1-es döntetlen született, majd az NB I-ben azóta egyszer 3–1-re kikapott, egyszer pedig 0–0-os döntetlent játszottak a kecskemétiek. Érdekesség, hogy a három mérkőzésen három különböző tréner vezette a DVTK-t.

A két együttes jó hangulatban érkezhet meg a mérkőzésre, hiszen a DVTK Debrecenben nyert 1–0-ra, míg a KTE az ETO-t verte meg 2–1-re. Mindkét csapat első győzelmét szerezte ezzel meg az új idényben.

– Az első győzelemnek mindig óriási szerepe van, nálunk is sokat tett hozzá a hangulathoz – tekintett vissza a KTE csapatkapitánya, Vágó Levente még az ETO elleni győzelemre a bajnoki előtt. – Jól telnek az edzések is, önbizalommal vághatunk neki a DVTK elleni meccsnek is. Kulcskérdés volt, hogy mi szereztük meg a vezetést, szünetben pedig már két gól volt az előnyünk. Könnyebb dolgunk volt így, a védekezésünk viszont ismét jól működött emellett.

A DVTK otthonban sosem könnyű pályára lépni, most sem áll egyszerű feladat előtt a Kecskemét, ezzel Vágó Levente is maximálisan tisztában van. A legfontosabb az, hogy magabiztosan futballozzanak a 90 perc során.

Bátor játékot vár a KTE kapitánya

– A Diósgyőr egy nagyon jó Debrecent vert meg idegenben, ez meg is mutatja azt, hogy milyen ellenféllel fogunk találkozni. Jó csapatról van szó, de szeretnénk idegenben is eredményesek lenni. Építhetünk arra, ahogy tavasszal szerepeltünk ott, masszívak voltunk, erre most is szükség lesz. Idegenben sosem könnyű játszani, Miskolcon különösen igaz ez. Nagyon fontos, hogy ne legyen megilletődött játékos a csapatban, mindenki merjen vállalkozni. Ez létfontosságú, de jó ton járunk – tette hozzá Vágó Levente a DVTK elleni mérkőzés kapcsán.

A szombati bajnoki 16 óra 45 perckor kezdődik a DVTK stadionban Miskolcon.