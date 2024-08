Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője: – Ilyen mérkőzésre készültünk, mert tudtuk, hogy a Kecskemét nagyon stabil csapat, mely kiváló az átmenetekben is. Nem egyszerű ellenük futballozni, amióta én vagyok a DVTK edzője, most született először gól ebben a párosításban. Az volt a tervünk, hogy a 60. perctől elkezdünk friss játékosokat beküldeni, akikkel magunk javára tudjuk fordítani ezt a meccset. Ezen a napon ez a tervünk bejött.

Szabó István, a KTE vezetőedzője: – Az első félidőben nem voltam elégedett, ezt szünetben át is kellett beszélnünk. Rendre jobban jött ki az egy az egy elleni játékokból a Diósgyőr, voltak késések is védekezésben, ebből veszélyes szituációk alakultak ki. A második félidőben tudtunk változtatni a felfogáson, bátrabban és pontosabban játszottunk. Úgy éreztem, hogy ekkor már egy ki-ki meccs alakult ki, voltak lehetőségek mindkét oldalon, a kapott gól idején is azt éreztem, hogy inkább mi voltunk közelebb hozzá. Utána is lett volna még lehetőségünk pontrúgásokból egyenlíteni, de hiányzott a kellő pontosság, nem tudtunk már helyzetet kialakítani. A döntetlen igazságosabb lett volna véleményem szerint, de gratulálok a Diósgyőrnek, hiszen egy góllal jobbak voltak végül.

Diósgyőri VTK – Kecskeméti TE 1-0 (0-0)

Miskolc, 4121 néző: V: Berke (Tóth II., Szert)

DVTK: Sentic – Gera, Szatmári, Chorbadzhiyski (Lund 46.), Sanicanin – Franchu, Klimovich (Vancas 57.), Komlósi (Vallejo 68.) – Varga Z. (Acolatse 57.), Rakonjac, Rharsalla (Edomwonyi 68.). Vezetőedző: Vladimir Radenkovic

KTE: Kersák – Nagy K. (Derekas 75.), Szabó A., Belényesi, Katona L., Zeke – Helmich (Vattay 70.), Vágó (Kovács B. 70.), Nikitscher – Lukács, Pálinkás. Vezetőedző: Szabó István

Gól: Acolatse (74.)