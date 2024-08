Archív-felvétel

Fotó: Bús Csaba

Huszonöt másodpercig kellett csak az első gólig várni, a Nyíregyháza ragadta magához a vezetést Henrique révén, 0-1. Nem fogták meg a történtek a hírös városiakat, igyekeztek minél gyorsabban egalizálni. Haász közel is állt a sikerhez, ám a vendégek kapusa kétszer egymás után is a helyén volt. A 6. percben viszont Suscsák lapos lövése már utat talált a vendégek kapujába, 1-1. Elkapták a ritmust a kék oroszlánok, sorjáztak a hazai helyzetek, Fekete lövése a kapufán csattant. Kisvártatva még jobban felpörögtek az események: előbb Krajcsi védett nagyot, az ellentámadásból pedig Kajtár forgácsolta szét a lécet. Pál Patrik verte át védőjét a 12. percben, majd lőtt, a labda pedig a hálóban kötött ki, 2-1. Ezt követően is a Kecskemét dominált, és egy rögzített szituáció után Haász kapott forintos labdát Bencsiktől, és közelről vágta a hálóba, 3-1. Riadót fújt a Nyíregyháza, kétszer is próbára tették Krajcsi reflexeit. Létszámfölényes taktikát húztak elő az első félidő hajrájában a vendégek, ám ezzel sem jártak sikerrel. A szünetig nem változott az eredmény, 3-1.

A fordulást követően sem esett vissza a mérkőzés tempója, az első komoly lehetőségek hazai oldalon adódtak. A 24. percben tudatos szögletvaráció végén Haász robbant be középre, és helyezte a játékszert a helyére, 4-1. Nem sokkal később Krajcsi fogott egy gyenge vendég kísérletet, majd dobta egyből előre Feketének, akinek sikerült a vendégek portása mellett elpörgetnie, 5-1. A magabiztos előny tudatában egy kicsit visszavett a hazai gárda, a második félidő derekán a vendégek voltak veszélyesebbek. Fordult aztán a kocka, és formás akció végén Tomic centerezett, Fekete pedig könnyedén váltotta gólra a forintos labdát, 6-1. Ugyan a három pont sorsa eldőlt, a nyírségiek nem adták fel, becsülettel küzdöttek, hogy csökkentsék a különbséget. A 40. percben Harmati tudott végül szépíteni, 6-2. Egy szerencsétlen hazai mozdulat után büntetőt is lőhetett a Nyíregyháza, ám Csikós védte Szabó Lajos kísérletét. A fiatalabb kecskeméti rotáció ellen agresszívan letámadó vendégek Henrique révén még egy gólt jegyezhettek, 6-3-ra alakították az állást, ám ezzel még nem volt vége. Sorcsere után egyből jött a hírös városi válasz, Suscsák sarokkal húzta be Pál remek passzát, ezzel kialakítva a végeredményt, 7-3.